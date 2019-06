Le lac de Saint-FerréŽol situŽ au pied de la Montagne Noire attire de nombreux touristes pour son cadre agréable. — Frederic Scheiber/20 Minutes

Après les orages, la chaleur. Alors que Météo France annonce le retour de la canicule la semaine prochaine, nombreux sont ceux qui vont chercher la fraîcheur et des lieux où barboter. L’agglomération toulousaine ne manque pas de piscines pour piquer un petit plongeon.

Certains les fuient, préférant des espaces plus naturels. En Haute-Garonne, neuf lacs et bases de loisirs sont autorisés à la baignade. La qualité des eaux de ces sites est surveillée par l’Agence régionale de santé d’Occitanie qui vient de publier son rapport annuel sur le sujet. Tous présentent des résultats jugés d’excellent à bon selon les endroits.

Préserver la santé des baigneurs : tout l’été @ARS_OC contrôle la qualité des #eaux de #baignade

Baignades en #mer et en #rivière : des résultats de bonne qualité en #Occitanie

Consultez les résultats de votre #département : https://t.co/BZrVtx0Mlu — ARS Occitanie (@ARS_OC) June 18, 2019

La Ramée, base arrière des Toulousains

Ceux de la base de loisirs de la Ramée, dans l’agglomération toulousaine, seront présentés l’an prochain par l’ARS. L’an dernier, les résultats d’analyses quotidiennes ont montré une « bonne qualité d’eau pour la baignade » assure Toulouse Métropole qui assurera la surveillance du site à partir du 6 juillet jusqu’au 1er septembre, de 10h à 19h.

La base de loisirs de la Ramée, à cheval sur les communes de Toulouse et Tournefeuille. - Wikimedia / Paternel1

Malgré l’absence de maîtres-nageurs en dehors de ces périodes, les Toulousains n’hésitent pas à se rafraîchir dans cette zone où la profondeur maximum est 3,7 m.

Le lac et la place de l’Orme Blanc, à Caraman

Apprécié des familles, le lac de l’Orme blanc, à un kilomètre du centre ville de Caraman, possède une plage de sable fin. En juillet et août, la zone de baignade est autorisée et surveillée de 12h à 20h. En dehors de ces dates la baignade est interdite, précise le site de la mairie.

Saint-Ferreol, un incontournable

On peut y faire du paddle, de la planche à voile, du kayak… et même s’y baigner. A Revel, le lac de Saint-Ferreol offre un tas de possibilités, mais surtout celui de pouvoir s’y tremper au cours des mois de juillet et août en toute légalité.

Au frais, dans une ancienne gravière à Saint-Jory

Situé à 15 km au nord de Toulouse, le lac de Braguessou accueille les baigneurs dans une ancienne gravière réaménagée. On peut depuis trois ans s’y baigner sur une zone de 600 m2 sous surveillance. Une plage de sable fin permet de se faire dorer la pilule.

En eaux vives à Villemur

Et pourquoi ne pas tenter la baignade en eaux vives. Si la Garonne est à éviter (et interdite), à Villemur-sur-Tarn, une plage aménagée en bord de la rivière Tarn. Ce coin ombragé est surveillé de 14h à 19h tous les jours en juillet et en août.

La Thésauque, son lac, ses jeux aquatiques

A Nailloux, au cœur du Lauragais, la base de loisirs du lac de la Thésauque, offre des activités nautiques, en particulier un parc de jeux gonflables aquatiques. Barques, canoës et pédalos y sont à la location. La baignade y est surveillée du 29 juin au 1er septembre.

Passer un après-midi détente à Montréjeau

Le lac de Montréjeau permet de faire de belles promenades, mais aussi de se baigner l’été grâce à sa zone surveillée. Ses coins ombragés sont très prisés lors des fortes chaleurs et il offre une vue imprenable sur les Pyrénées. What else ?

Lac des Bonnets, sports in Muret

Une plage aménagée d’un espace buvette, le lac des Bonnets à Muret permet de se détendre mais aussi de pratiquer des activités nautiques, notamment du wake board ou du kneeboard.

A La Source de Carbonne

La Source Wake Park est une base de loisirs au sud de la Ville rose, située sur la commune de Carbonne. On peut y pratiquer le téléski nautique, s’ébrouer au sein d’un aquapark et faire du Paddle. Plus pour les sportifs que pour les amateurs de farniente.