Il mesure 4,60 m de long et ne balance que des messages. Un lanceur de balles de défense (LBD) géant a fait son apparition samedi, lors de l’acte 29 des «gilets jaunes», sur un rond-point de Carbonne, en Haute-Garonne. Et, non, il ne s’agit pas d’une mesure de sécurité disproportionnée. C’est une œuvre d’art, celle du sculpteur haut-garonnais Raphaël de Just.

Cet habitué des « coups de gueule » créé, selon ses indignations, des sculptures géantes qu’il enflamme. Le mouvement des « gilets jaunes » l’a interpellé et il a été « doublement choqué ». « D’abord, comme beaucoup, par la répression aveugle », explique l’artiste. D’où le LBD. Mais une autre chose l’a chagriné : les messages appelant au suicide des policiers. « Les policiers sont des citoyens qui galèrent comme les autres. Ce sont ceux qui leur donnent leurs ordres qu’il faudrait mettre en cause », estime Raphaël de Just. D’où la banderole accrochée au-dessus de l’impressionnant LBD et proclamant « Arrêtez de vous suicider et rejoignez-nous ».

Une tournée des ronds-points ?

Une fois n’est pas coutume, la sculpture – en bois et en carton – n’a pas pu être « mise à feu » samedi faute d’autorisation administrative. « Mais ce n’est pas plus mal, car on va pouvoir la balader un peu partout si la météo le permet », se réjouit le sculpteur. Il croule déjà sous les demandes de prêt, « pour des ronds-points ou des réunions ». Le LBD géant n’a pas fini de faire parler de lui.