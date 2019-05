OUF Le TFC est assuré du maintien en Ligue 1. S’il avait été barragiste Bigflo et Oli auraient dû rapiécer la pelouse après leurs deux concerts exceptionnels des 24 et 25 mai

Bigflo et Oli vont donner un concert au Stadium de Toulouse, 27 ans après le roi de la pop. — SYSPEO/SIPA

Les Violets n’y sont pas pour grand-chose puisqu’ils ont encaissé une cuisante défaite contre l’OM (2-5) au Stadium samedi soir, mais le TFC est désormais assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Sans passer par les barrages. Et ça, c’est un vrai soulagement pour Bigflo et Oli.

Les deux frangins donnent en effet deux concerts exceptionnels – les premiers depuis celui de Michael Jackson en 1992 – les 24 et 25 mai au Stadium​. Et ils jouaient gros eux aussi en cette antépénultième journée de championnat puisque leur producteur s’était engagé à rapiécer à ses frais la pelouse dans l’hypothèse d’un match de barrage le 2 juin. Le problème ne se pose plus puisqu’il n’y aura plus de match à domicile et que Toulouse Métropole remet chaque année le gazon en état à l’intersaison.

Les équipes de Bigflo et Oli ont investi le terrain dès la fin du match pour préparer l’événement. Certains de leurs fans seront assis en tribune mais 17.000 seront aussi debout devant la grande scène construite pour l’occasion sur toute la largeur du terrain, dans le virage Est (côté Empalot).

Pas question toutefois de piétiner la précieuse pelouse : des plaques ajourées vont être posées dessus pour éviter le contact direct tout en la laissant respirer et en permettant l’arrosage.