Un malinois. Illustration. — G. Hindsley - AP - Sipa

Deux jeunes, âgés de 20 et 21 ans, ont été placés en garde à vue jeudi matin, soupçonnés de trafic de drogue. Ils doivent leurs déboires à Flick, le chien de la brigade des stups de Toulouse, qui ce jour-là accompagnait les policiers (de la brigade anticriminalité et de la brigade spécialisée de terrain du Mirail) pour une banale opération de voie publique dans le quartier des Pradettes.

De source policière, ce malinois bientôt à la retraite et aux états de service impeccables, a comme a son habitude « marqué » une simple porte. Les policiers l’ont ouverte. Derrière, ils ont trouvé 1,6 kg d’herbe de cannabis, une centaine de grammes de cocaïne, du matériel de conditionnement et de l’argent liquide. Et les deux suspects. Ces jeunes, déjà connus des services de police, ont immédiatement été placés en garde à vue.