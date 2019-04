«Gilets jaunes»: Est-ce qu'un CRS gagne vraiment 500 euros chaque week-end de manifestation?

FAKE OFF Samedi, à Toulouse, un CRS affirmait devant la caméra de Maxime Nicolle qu'il prenait «500 euros par week-end». Un montant d'indemnité possible, mais rare. Et qui ne correspond a priori pas à celle du week-end en question