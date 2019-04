Sur le Pont-Neuf de Toulouse. — B. Colin / 20 Minutes

Une manifestation a lieu ce mardi soir au centre-ville de Toulouse pour réclamer la fermeture du Pont-Neuf aux voitures.

Pus généralement, les associations demandent la suppression du flux de transit sur l’axe est-ouest, rue de Metz/rue de la République.

La mairie refuse de jouer aux « apprentis sorciers » : si la révolution doit avoir lieu, ce sera quand la 3e ligne de métro fonctionnera.

Qui se souvient qu’il y a douze ans à peine, les bus empruntaient la rue d’Alsace-Lorraine ? C’est une révolution de ce type, sur un axe perpendiculaire, que prônent les manifestants qui défileront, à pied, en début de soirée dans le centre-ville de Toulouse.

Ils remettent sur la table l’idée de fermer le Pont-Neuf aux voitures et vont même plus loin en proposant de réserver l’axe rue de Metz/rue de la République, qui traverse l’hypercentre d’est en ouest « aux modes actifs et aux transports en commun ». Bref, ils réclament la suppression du trafic de transit et la piétonnisation d’Esquirol.

1/4. Je suis https://t.co/5PyZ2xDqLJ, je veux traverser la rue de Metz ou la place Esquirol sans faire un détour et sans attendre à un feu interminable.

Tou.te.s une bonne raison de manifester le 9!#TraverséeEstOuest #PontNeuf pic.twitter.com/S4JWfuzjQc — 2 Pieds 2 Roues Tlse (@2Pieds2Roues) April 7, 2019

« On est encore dans une vision archaïque de la ville, or, il est temps de faire entrer Toulouse dans la modernité », plaide Florian Jutisz, vice-président de l’association 2 pieds 2 roues, à l’origine de la mobilisation avec l’Association des usagers des transports de l’agglomération toulousaine ( Autate). Le cycliste invétéré cite l’exemple du pont de pierre de Bordeaux, interdit aux voitures depuis l’année dernière.

Monuments en péril

« Oui, mais Bordeaux a construit deux ponts ces 15 dernières années et en prévoit un troisième. Alors que nous, avec le passage du tram sur le pont Saint-Michel, nous avons réduit nos capacités à traverser la Garonne », répond Jean-Michel Lattes, l’adjoint aux Mobilités. Il reconnaît avoir étudié, « à la demande du maire », la question du Pont-Neuf emprunté en moyenne par 9.000 voitures par jour. Verdict : « Nous ne sommes pas prêts à jouer les apprentis sorciers en supprimant les fonctionnalités qu’apporte le Pont-Neuf », indique l’élu.

Du moins pas tout de suite. « Je rappelle que quand nous avons supprimé 400 bus de la rue Alsace, c’était au lendemain de la mise en service de la ligne B du métro. La troisième ligne [normalement prévue pour 2025] permettra probablement de redistribuer le réseau », projette Jean-Michel Lattes.

Les piétons qui manifesteront ce mardi soir le feront aussi sur le thème des monuments historiques en péril. Ils dénoncent « le torrent tournoyant de moteurs autour de la Halle aux grains » et estiment que des « joyaux » comme le musée des Augustins ou l’hôtel d’Assézat sont « sinistrés par un flux motorisé trop important ».