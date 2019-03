Le burger "Pompon sur la Garonne" allie foie gras et tomme de vache. — Coupe de France du burger

Au départ, ils sont partis sur l’idée d’un burger-cassoulet, forcément. Mais après plusieurs tentatives, Julien Lopez et son équipe ont dû reconnaître que l’essai n’était pas concluant. Alors, pour la Coupe de France du burger, dont la finale a lieu ce lundi 1er avril à Paris, ils ont décidé de se rabattre sur un autre ingrédient tout aussi emblématique de la région : le foie gras !

Baptisé « Pompon sur la Garonne », le burger de Julien Lopez fait honneur à la race Aubrac, de l’Aveyron. Pour le fromage, il a choisi de la tomme de vache du Ramier. Une tranche de foie gras de canard du Gers accompagne les oignons et les pruneaux d’Agen.

La partie la plus atypique du burger est le pain. En effet, le dessus est parsemé d’éclats de dragées qui donne une petite note sucrée. Cette touche de fantaisie « n’est pas aussi sucrée qu’il pourrait paraître et se marie très bien avec le foie gras », tient à rassurer Julien.

Julien Lopez, le chef du restaurant toulousain Cantine et Gamelle. - N. Heeb - 20 Minutes

Le chef du restaurant Cantine et Gamelle, au Mirail n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà participé l’année dernière et s’était retrouvé dans les 100 premiers. Cette fois, il espère toucher la finale et « pourquoi pas, remporter la Coupe ». Pour cette Coupe, 310 personnes ont envoyé leurs candidatures, mais seulement 25 ont été retenues.

Lundi, Julien participera dans un premier temps à la demi-finale régionale, dans laquelle les cinq candidats du Sud-Ouest s’affronteront. Suivra la finale avec les cinq vainqueurs issus de chaque région. Les candidats seront notés sur un système de points, attribué par un jury. Mais les internautes pourront voter pour le burger et attribuer ainsi un point. Pour voter pour Julien c’est par ici.