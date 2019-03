« Usage abusif de la force » à l’encontre d’une personne vulnérable. C’est pour ce motif que le tribunal adminstratif de Toulouse va être saisi. L’annonce en a été faite samedi 9 mars par Claire Dujardin et Sara Khoury, les avocates de Pascal Bouré, un «gilet jaune» handicapé. Le 2 mars, lors de l’acte 16, le manifestant en fauteuil a essuyé un jet de lacrymo en plein visage – et de très, très près – déclenché par un policier.

A ce moment-là, Pascal Bouré, 55 ans, tentait de contourner le cordon de sécurité pour quitter le cortège. Le policier lui a d’abord confisqué ses lunettes de protection. Le Toulousain s’est avancé en roulant vers lui pour les récupérer, provoquant une réaction sans nuance.

On imagine bien le danger imminent pour ce policier ...



Plus sérieusement @CCastaner et @PoliceNationale on est où là ?



Gilets jaunes acte 16

2 mars 2019 à Toulouse

