SCIENCES On a vu de la lumière et on est entré. « 20 Minutes » vous dit tout sur Luminopolis, un escape game « savant » proposé par le Quai des Savoirs, pour apprendre en s’amusant…

Au coeur du labyrinthe de lumière de Lumonopolis, au Quai des Savoirs, à Toulosouse. — L. Iratchet - 20 Minutes

A Toulouse, Luminopolis, la nouvelle expo temporaire du Quai des Savoirs est en fait un escape game.

Ses énigmes permettent d’entrer dans la lumière et d’en lever les mystères.

Le jeu peut se jouer en mode familial, décontracté, ou en mode battle.

Le Quai des Savoirs, la petite « Cité des Sciences » toulousaine, revisite l’escape game avec un jeu d’énigmes sur le thème de la lumière : Lumonopolis.​ « 20 Minutes » a déclenché son chronomètre et s’est perdu pour vous dans cette « cité savante » de 600 m2. A mi-chemin entre le labyrinthe et l’exposition, le jeu décompose les mécanismes de la lumière. Il peut plaire à tout âge et disparaîtra comme il est venu en septembre 2019.

Comment ça marche

Chaque équipe (de deux à cinq joueurs idéalement) doit d’abord choisir sa plaquette et donc son niveau : « lumineuse » pour les plus fainéants (seulement 14 énigmes), « éclatant » pour les sages (16) « flamboyant » pour les plus déterminées (18). Armés de cette plaquette, se lancent dans la cité organisée autour de quatre grands thèmes : « Qu’est-ce que la lumière ? » ou « Comment la lumière nous rassemble-elle ? » par exemple.

Pour arriver à sortir, il vous faudra résoudre toutes les énigmes. Pour les plus jeunes, des indices peuvent aider, à condition d’ouvrir grand les yeux. Chaque stand permet d’obtenir un mot, une réponse. Une fois que vous l’avez en tête, il vous faut vous diriger vers les « bornes réponses » pour enregistrer le mot trouvé.

A l’aide !

Si vous vous sentez perdu, pas de panique ! Un « maître du jeu », un médiateur du Quai en l’occurrence, est là pour vous aider à tout moment. Lui-même avoue : « Il a des énigmes plus dures que d’autres ». Mais, attention, les erreurs d’inattention vous enlèvent des points ! Soyez prudent.

En mode battle pour les purs et durs

Un mode « Battle » est prévu pour les motivés : une vingtaine d’équipes de cinq personnes s’affrontent sur le terrain. Quelle équipe sortira la première ? Pour le savoir, rendez-vous tous les troisièmes jeudis du mois.

A quel prix ?

Pour jouer, il ne faut pas oublier de réserver. Le tarif normal par joueur est de 7 euros. Mais Luminopolis est gratuit chaque premier dimanche du mois. Autrement dit, ce dimanche.