Certaines grottes sont accessibles aux enfants.

Le Comité départemental du tourisme révèle cette année des facettes méconnues de la Haute-Garonne, comme son patrimoine souterrain.

Le réseau souterrain « Félix Trombe » est le plus grand réseau spéléologique de France.

Pour ceux qui sont claustrophobes, une vingtaine de balades thématiques en surface est aussi proposée.

Oubliez la célèbre cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges ou le Canal des Deux Mers. Après avoir mis l’accent ces dernières années sur les lieux incontournables à découvrir du département, le Comité départemental du tourisme met un coup de projecteur sur la Haute-Garonne secrète.

L’idée est de révéler le patrimoine caché du département, en surface avec des balades thématiques ou dans les entrailles de la terre pour découvrir les trésors enfouis.

Plus grand réseau spéléo de France

« L’objectif est de permettre aux haut-garonnais et aux touristes de connaître toute la richesse patrimoniale départementale et de découvrir des territoires moins connus, détaille Jean Micoud, directeur général du Comité départemental du tourisme. L’intérêt pour les urbains est de pouvoir partir une journée et pour ceux qui séjournent dans le département de sortir des sentiers battus ».

Et la visite commence sous terre, où se cache une vraie merveille : le plus grand réseau spéléologique de France, appelé « Félix Trombe » est en Haute-Garonne ! Avec 92 km de cavités et 1.018 mètres de dénivelé, les entrailles de la Haute-Garonne sont un immense terrain de jeu. « Le grand public ignore ce trésor sous ses pieds qu’il est possible de parcourir si on possède déjà un bon niveau en spéléologie, explique Laurent Maffre de Cocktail Aventure Spéléologie qui propose des visites de grottes près d’Aspet. Certaines grottes, comme celle de Troubat, est accessible aux enfants à partir de 6 ans ».

Pour les amateurs de promenades au grand air, vingt itinéraires thématiques ont été dessinés au départ de la Ville rose, en voiture ou à moto, d’une centaine de kilomètres. « Un balcon sur les Pyrénées », « Bleu comme pastel », ou encore « Les cols du Tour de France », les sujets sont variés… Ces balades seront disponibles à partir du mois d’avril, sous forme de road-book compilant les conseils pratiques, étapes, restos sympas, rando et meilleurs spots photos.