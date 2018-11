VIDEO. Toulouse: Pourquoi vous n'en avez pas fini avec l'incroyable Minotaure

HE'LL BE BACK Après la parade dans Toulouse, le colossal Minotaure ne va pas se reposer sur ses lauriers. Il va poser ses valises dans la Halle de la Machine et passer en mode bus à impériale…

Le Minotaure de La Machine dans les rues de Toulouse. — B. Colin - 20 Minutes

Ses yeux de biche et sa douceur balourde vous ont fait chavirer ? Pas d’inquiétude, Astérion ne quitte plus la Ville rose. Après quatre jours d’un spectacle hors normes - qui selon les premières estimations a réuni entre 200.000 et 250.000 personnes par jour, soit plus du double qu’espéré - le Minotaure s’est trouvé un « Temple » où il va se transformer en citoyen modèle. La Halle de la Machine, à Montaudran, ouvrira ses portes au public le week-end prochain.

Cette « écurie » à automates abritera entre 60 et 80 des créatures mécaniques du panthéon de la compagnie La Machine. Le Minotaure en sera à la fois la pièce maîtresse et le maître d’hôtel. Conçu par François Delarozière​ comme « une machine de ville », Astérion qui peut transporter jusqu’à 50 voyageurs sur son dos passera son temps à trimballer les visiteurs, locaux ou touristes, dans le quartier.

Une machine à caresser les fleurs

A l’intérieur de la Halle, sa demi-sœur et guide, l’araignée géante, veillera sur une ribambelle de machines poétiques. La plus petite tient dans la main, la plus pratique est une « Chariote à assiettes » capables de servir 50 convives en même temps, la plus bucolique a pour mission principale de caresser les fleurs.

Cette troupe à rouages sera animée par des comédiens, les Véritables Machinistes. La Halle se veut aussi un laboratoire ouvert où les visiteurs verront le montage et le démontage des machines en partance pour d’autres spectacles, dans d’autres contrées. La magie ne va pas se dissiper de sitôt.