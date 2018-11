Toulouse: Deux policiers blessés par des hommes masqués revendiquant la  «purge» et des voitures incendiées pour la nuit d'Halloween

Un pompier en intervention à Toulouse. Illustration. — FRED SCHEIBER

A Toulouse, la nuit d’Halloween ressemble (malheureusement) de plus en plus à celle du réveillon. Avec un « rituel » qui consiste à mettre le feu. Les pompiers de la Haute-Garonne sont intervenus sur 27 incendies volontaires en tout, treize dans des quartiers deToulouse, six à Muret, les autres se répartissant entre Cugnaux et Eaunes.

En tout, dix véhicules et 17 poubelles ont brûlé. Ces feux d’Halloween n’ont pas fait de blessé. Les pompiers précisent qu’ils n’ont pas fait l’objet d’insultes ou d’agression.

Passants agressés

Deux policiers municipaux de Toulouse n'ont pas eu cette chances. Ils ont été blessés lors de l’interpellation de deux individus masqués, très excités. Selon La Dépêche du Midi, les deux hommes ont été repérés par les caméras de vidéosurveillance après avoir agressé plusieurs passants à mains nues. D'après un témoignage relayé par le quotidien régional, ils auraient fait allusion au fameux appel à la «purge» contre les policiers lancée sur le réseaux sociaux pour le soir d’Halloween.

Les deux agresseurs, âgés d’une vingtaine d’années, ont été placés en garde à vue.