VIDEO. Toulouse: Les candidats de Top Chef se sont affrontés chez Michel Sarran (Bigflo et Oli ont joué les arbitres)

Pour la 10e saison, diffusée en janvier 2019 sur M6, Michel Sarran accueillera ses complices à domicile à Ma Biche sur le Toit. Archives — Marie ETCHEGOYEN/M6

La 10e saison de Top Chef sera diffusée sur M6 au tout début de l’année 2019. Et, sans trahir de secret, on peut d’ores et déjà vous dire qu’une des épreuves aura pour cadre La Ville rose. Plus précisément Ma Biche sur le Toit, le restaurant ouvert en décembre par Michel Sarran sur le roof top des galeries Lafayette.

Le tournage a eu lieu ce mardi. En tant qu’hôte, le chef étoilé a décidé du thème de l’épreuve, tenu au secret, et a mis la main à la pâte pour constituer le jury de la dégustation à l’aveugle de cette étape.

Le chef, amateur de rugby, n’a pas eu de mal à convaincre ses amis stadistes Maxime Médard et Yoann Huget de faire une entorse à leur régime sportif. Plus étonnant, les frangins rappeurs Bigflo et Oli, en pleine préparation de leur 3e album qui doit sortir le 24 novembre, ont aussi répondu à son invitation.