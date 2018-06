Haute-Garonne: La CGT revendique la panne d'électricité qui a coupé le sifflet à Edouard Philippe

Le Premier ministre Edouard Philippe, le mardi 13 février 2018. Archives. — Jacques Witt / Sipa/SIPA

Mondouzil est un petit village de 230 âmes, situé à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. C’est dans cette commune bucolique, la plus petite de la Métropole, qu' Edouard Philippe a signé ce jeudi avec la collectivité toulousaine un « contrat de maîtrise de la dépense publique ».

Et il s’en souviendra. Au moment où les discours officiels devaient commencer, la petite mairie a été privée d’électricité et la régie est tombée en rideau. Rien à voir avec un énième orage. Plutôt avec le climat social. Car la CGT a immédiatement revendiqué cette coupure. « La CGT utilise tous les moyens pour combattre les politiques d’austérité et imposer les exigences des salariés et des citoyens », indique le communiqué qui accuse Edouard Philippe de « désorganiser les services publics ».

A Mondouzil (?), contre le Premier Ministre qui devait y prononcer un discours, la CGT coupe l'électricité pendant 30 mn. Les habitants remercient... — Robert Van (@rvan92colombes) June 7, 2018

La CGT a coupé l'électricité à la mairie de Mondouzil près de Toulouse, à l'arrivée d' @EPhilippePM #delocmatignon pic.twitter.com/HRoCQ9BVck — Loïc Gazar (@GazarLoic) June 7, 2018

Bilan du sabotage, les maires de Mondouzil et de Toulouse ont dû discourir a cappella tout comme le Premier ministre dans la première partie de l’allocution. La coupure a duré une bonne vingtaine de minutes.