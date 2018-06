Un accident entre un autocar et une voiture sur une nationale de l’Ariège a fait deux morts et plusieurs blessés ce dimanche après-midi…

Le bilan de l’accident n’est pas encore définitif. Mais les pompiers indiquent d’ores et déjà qu’une collision entre un bus et une voiture particulière a fait deux morts et plusieurs blessés ce dimanche après-midi en Ariège.

Selon La Dépêche du Midi, les occupants de la voiture sont décédés et 17 passagers de l’autocar sont légèrement blessés. L’accident s’est produit peu après 15 heures sur la RN 20 qui relie Andorre à Toulouse, à hauteur de la commune de Lassur.

L'accident s'est produit sur la RN 220, à hauteur de la commune de Lassur. - Map4News

L’autocar qui transportait une petite quarantaine de personnes venait de la Seyne-sur-Mer (Var).

En fin d’après-midi, la nationale était toujours coupée dans les deux sens et une déviation avait été mise en place sur cet itinéraire qui traverse les Pyrénées, très fréquenté lors des retours de week-end.

H.M. avec AFP