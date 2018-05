VIDEO.Toulouse: Comment la Ville rose colonise la Planète rouge avec ses instruments

Samedi 5 mai, il n’y a pas que le sol californien qui devrait trembler au décollage de la fusée qui doit lancer la mission martienne InSight. Les ingénieurs du Cnes de Toulouse aussi. Car le principal instrument scientifique de l’atterrisseur attendu en novembre sur la Planète rouge est un sismomètre, SEIS* de son petit nom, qui sera programmé et piloté depuis la Ville rose durant toute la durée de la mission.

SEIS doit, comme l’indique le Cnes, « écouter battre le cœur de Mars » autrement dit recueillir des mesures sismologiques et les transmettre à la communauté scientifique.

« Nous commençons à connaître la surface de cette planète mais nous ignorons de quelle épaisseur est sa croûte, si elle a un noyau, si ce dernier est solide ou liquide. SEIS va nous permettre de regarder à l’intérieur de Mars », explique Philippe Laudet, le chef de la mission InSight au Cnes. « En faisant de la géologie comparative, poursuit le scientifique, nous voulons lever un grand mystère : savoir pourquoi cette planète qui ressemblait beaucoup à la Terre s’est soudain figée pour devenir un désert glacé. »

