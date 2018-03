Une enseignante frappée par des élèves de primaire à Colomiers

L'école élémentaire Jules Ferry à Colomiers. — Google Maps

Une scène d’une rare violence à la récréation. C’est une agression rare qui a eu lieu le lundi 19 mars à l’école Jules Ferry à Colomiers et qui inquiète la communauté éducative. Une enseignante de primaire qui tentait de séparer deux élèves qui se battaient a été frappée par trois enfants scolarisés en CM1 et CM2, rapporte La Dépêche du Midi.

Coups de poing

Les trois enfants concernés ont expliqué avoir voulu défendre leurs copains. C’est finalement l’intervention d’autres professeurs et de la police qui a mis fin à cette altercation dans la cour. L’enseignante a reçu des coups de poing au torse, dans le dos et au thorax. Les élèves responsables de ces violences ont été exclus une semaine de l’établissement et l’inspection académique de Haute-Garonne saisie. Une conseillère pédagogique et une psychologue ont également été dépêchées dans l’école pour épauler les professeurs et les familles.

Deux des enfants qui ont frappé l’enseignante ont été changés de classe, le troisième devrait être transféré prochainement dans un autre établissement.