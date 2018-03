Haute-Garonne: Maintenant on en est sûr, traiter son maire de «chamallow», ce n'est pas grave

Près de Toulouse, un élu est jugé pour avoir traité son maire de "chamallow". — H. Menal - 20 Minutes

Un conseiller municipal d’opposition de la Salvetat-Saint-Gilles, près de Toulouse, vient d’être relaxé en appel des faits d’injure publique.

Dans un e-mail, il avait assimilé le maire de la commune à un «chamallow».

La justice estime donc que ce n’est pas répréhensible.

Comparer un élu à un « chamallow », est-ce une injure qui tombe sous le coup de la loi ? Cette question, brûlante, a entraîné dix interrogatoires de gendarmerie, occupé un juge d’instruction et deux tribunaux depuis le 24 juin 2015.

Ce jour-là, Jean-Louis Cesses, conseiller municipal à la Salvetat-Saint-Gilles, près de Toulouse, fait par e-mail son traditionnel compte rendu du dernier conseil municipal. Filant la métaphore, il y écrit : « Un conseil à l’image de notre bon maire qui m’évoque un chamallow. Il est tout mou et gluant. » Puis, il l’envoie à une liste de diffusion de 48 adresses (dont 17 erronées).

L’édile visé, François Arderiu​, informé du commentaire, réagit plutôt vigoureusement : il porte plainte pour « injure publique à l’égard d’un fonctionnaire public ». Alors, avait-il raison de se formaliser ce point ? Et bien non a répondu ce lundi la Cour d’appel de Toulouse qui, confirmant le jugement de première instance, a relaxé Jean-Louis Cesses.

1.000 euros pour les frais de justice

Autrement dit quand on est traité de « chamallow », il vaut mieux laisser couler. Au risque de devoir payer bonbon puisque le maire doit maintenant payer 1.000 euros pour les frais de justice de son opposant. « Ce n’est que justice, autrement on ne pourrait plus rien dire dans le cadre du débat public », estime Jean Iglesis, l’avocat de Jean-Louis Cesses.

Alors, s’il vous prend l’envie de devenir un personnage public, blindez-vous. En vertu de la « jurisprudence chamallow », vous pourriez un jour essuyer un terrible « espèce de caramel mou ».