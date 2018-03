VIDEO. Toulouse: La ligne B du métro en partie coupée à cause d'une spectaculaire rupture de canalisation

Ce dimanche et jusqu'à nouvel ordre, les rames de la ligne B ne circulent plus entre Ramonville et François-Verdie. — H. Menal - 20 Minutes

La rupture d’une canalisation samedi a entraîné l’inondation de la station de métro Saint-Michel.

Le trafic de la ligne B du métro est interrompu entre Ramonville et Jean-Jaurès.

Selon Tisséo, un retour à la normale rapide est « difficilement envisageable »

Petit tsunami dans le métro de Toulouse. Il était 6h30 samedi matin quand une canalisation d’eau de 30 cm de large a explosé dans le quartier Saint-Michel, au niveau du croisement entre le boulevard des Récollets et la grande rue Saint-Michel.

La grosse vague a provoqué l’effondrement de la chaussée et pénétré dans les habitations des riverains qui se sont mis à écoper. Elle a aussi malheureusement atteint la station de métro Saint-Michel/Marcel-Langer, toute proche, dévalant les escaliers et envahissant le tunnel.

VIDÉO. Toulouse: en raison de l’explosion d’une canalisation, la ligne B du métro est fermée entre Ramonville et Jean-Jaurès. Prenez vos précautions pour #TFCOM ou le concert d’#Orelsan au Zénith pic.twitter.com/rs5dnf8j4x — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) March 11, 2018

Pompage et vérification des installations électriques

Depuis, la ligne B est coupée entre Ramonville et la station François-Verdier. Ce dimanche, les opérations de pompage se poursuivent dans la station et Tisséo reconnaissait samedi soir qu’un retour à la normale «est difficilement envisageable dans les prochaines 24 heures». Il faut en effet vérifier toutes les installations électriques dans la station et le long des voies.

Samedi 10 mars : Interruption du service métro ligne B entre Ramonville et François Verdier. Point de la situation à 18h30 ▶️ https://t.co/xU5bu2UbZu pic.twitter.com/QuoYDqekvG — Presse Tisseo (@PTisseo) March 10, 2018

Ce gros incident en rappelle un autre, survenu en janvier 2017, dans le même secteur. Une première rupture de canalisation avait entraîné une longue fermeture de la station Saint-Agne. Mais elle était due au froid alors que les températures sont plutôt clémentes et que l’explosion de samedi reste pour l’heure inexpliquée.

>> A lire aussi : Toulouse: Inondée, la station Saint-Agne restera fermée pendant au moins deux semaines

En attendant la probable galère des travailleurs lundi, la coupure tombe plutôt mal pour les promeneurs dominicaux. Deux évènements majeurs ont lieu dans la Ville rose ce dimanche soir : le concert d’Orelsan au Zénith et surtout la réception de l'OM au Stadium​. Tisséo a d’ailleurs mis en place une nouvelle navette gratuite entre la station Ramonville et Empalot pour accéder à l’île du Ramier.

La régie de transport doit faire un nouveau point sur la situation dimanche soir.