VIDEO. Toulouse: Saxo, boulot, dodo... de nouvelles images inédites de Thomas Pesquet dans l'espace

Thomas Pesquet jouant du saxo dans la coupole de la Station spatiale internationale. — ESA - NASA

La Cité de l’Espace de Toulouse rouvre ses portes après la trêve hivernale.

Elle propose à ses visiteurs un documentaire inédit sur le séjour de Thomas Pesquet dans l’ISS.

Et elle envisage d’acquérir la capsule dans laquelle l’astronaute est rentré sur Terre.

On savait déjà qu’il a pris de superbes photos, fait pas mal de sport, transporté une pierre martienne, écouté beaucoup de musique et mené une quantité astronomique d’expériences scientifiques. Bref, on pensait avoir fait le tour du séjour de Thomas Pesquet dans l’espace au moins autant de fois que le soleil se lève sur la Station spatiale internationale, c’est-à-dire seize fois par jour.

Moment de grâce

Mais non. Il a aussi vécu de grands moments de solitude dans sa pseudo-salle de bains, à essayer de mettre la main sur un shampoing plutôt fuyant et s’est tondu la tête grâce à un tuyau d’aspirateur. Surtout, il a fait ce qu’aucun autre ne fera sans doute jamais : jouer du saxo dans la coupole de la station, en lévitation, avec vue sur la Planète bleue.

C’est cette séquence, renversante, qui ouvre le documentaire « Dans les yeux de Thomas Pesquet » que la Cité de l’Espace de Toulouse (et le Futuroscope aussi, mais c’est plus loin) propose désormais à ses visiteurs.

La plupart des images de ce film diffusé en IMax ont été tournées par Thomas Pesquet lui-même. « Il a un vrai regard de cinéaste », souligne Pierre-Emmanuel Le Goff, le réalisateur encore épaté de ce que l’astronaute a mis en boîte. Le film, ode à l’écologie fait aussi la part belle aux émotions du voyageur. Et la voix off envoûtante de Marion Cotillard ne gâche rien.

La capsule du Soyouz pourrait atterrir à Toulouse

La Cité de l'Espace, est loin d’en avoir fini avec Thomas Pesquet dont les aventures ont largement dopé la fréquentation en 2017, avec un record à la clé de plus de 400.000 visiteurs. Elle est « en négociation » avec Roscosmos, l’agence spatiale russe, pour acquérir la capsule du Soyouz qui a permis au Français de retrouver le plancher des vaches.

Bien que cabossée, elle pourrait faire son petit effet dans le jardin de la Cité, au pied de la fusée Ariane.