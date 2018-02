VIDEO.Toulouse et Montauban: Les agriculteurs bloquent absolument tout et son prêts à prendre racine

GALERE Comme prévu, les agriculteurs bloquent à nouveau Toulouse et Montauban. Après avoir joué l'encerclement, ils sont désormais installés sur la rocade de la Ville rose...

Le barrière de feu dressée par les agriculteurs sur l'A61 le 7 février 2018. — Toulouse Periph Twitter

Rebelote. Alors que pour les Parisiens, l’enfer est paré de blanc, celui vécu par des Toulousains, une fois de plus, sent le fumier et les vapeurs de pneus brûlés. Les agriculteurs d’Occitanie, mobilisés contre la révision de la carte des zones défavorisées, restent sur le pied de guerre en attendant l’issue d’une réunion au ministère ce mercredi après-midi.

>> A lire aussi : Toulouse et Montauban: Deux semaines de blocages et de mobilisation des agriculteurs... et un gros sentiment d'abandon

Aux aurores, le premier assaut est venu du Sud avec une opération escargot lancée sur l’A61 depuis le Lauragais.

​

#manifestationsagricoles Point de 9h30 :

➡️#A62 Agen (n°7), Valence d'Agen (n°8), Castelsarrasin (n°9) fermées

➡️#A20 fermée dir° Toulouse après Nespouls (n°53)

➡️#A61 fermée dir° Toulouse après Castelnaudary (n°21)

➡️#A64 fermée ds 2 sens à Capenshttps://t.co/Q7r4bf3Vyi pic.twitter.com/ViWeNtXxCY — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) February 7, 2018

Difficile aussi de rejoindre la Ville rose depuis l’Ariège par l’A66. L'A64 est aussi le théâtre de fortes perturbations.

[08:30] #manifestationsagricoles #Infotrafic les accès en direction du @ToulousePeriph sont impossibles depuis :

▶️ l'#A61 blocage au niveau de l'aire de Port Lauragais avec une SORTIE OBLIGATOIRE à Castelnaudary (n°21),

▶️l'#A64 coupée au niveau Capens (n°28) pic.twitter.com/oYwaN6R1k1 — Toulouse Périph (@ToulousePeriph) February 7, 2018

Au nord, mais c’est désormais la routine depuis deux semaines, les blocages rendent la circulation difficile sur l’A20 puis l’A62 autour de Montauban, dans les deux sens.

🚦#FlashInfoTEROCC 10h30. La circulation entre Toulouse ↔️Carcassonne reste stoppée pour une durée indéterminée.⏱️Les agriculteurs occupent toujours les voies. 👨‍🌾👩‍🌾

La situation se maintient sur le reste de la région. — SNCF TER OCCITANIE (@TER_Occitanie) February 7, 2018

Enfin, la circulation ferroviaire est à l'arrêt entre Toulouse et Carcassonne.

Coucou les #agriculteurs

C'est pas gentil de bloquer tes voisins du Lauragais et les empêcher d'aller à leur boulot à #Toulouse.

Faites plutôt des opérations autoroutes gratuites au lieu de les bloquer.

Avec les 1,40€ économisé on pourrait alors acheter des tomates Espagnoles 😉 — Le Convoyeur (@Tabanas) February 7, 2018

>> A lire aussi : Toulouse: Journée noire mercredi, tout ce qu'il faut savoir sur les blocages des agriculteurs

En début d’après-midi, après avoir fait le siège de la Ville rose, les agriculteurs sont passés à la phase 2 : le blocage complet du périphérique. À grand renfort de fumier, ils ont installé un barrage du côté de la Cépière et un autre à l’opposé, à La Roseraie.

Ils se disent prêts à camper aussi longtemps qu’il le faudra sur la rocade de la Ville rose.