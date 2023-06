A Roland-Garros,

Karolina Muchova est à un match de se faire une réputation. En cas de victoire contre Iga Swiatek, reine même pas un peu contestée de Roland-Garros - 0 set perdu pour atteindre la finale - la Tchèque s’érigera définitivement en fossoyeuse de despotes du circuit féminin. Statistique effrayante pour la Polonaise : sa challengeuse n’a jamais perdu un match contre une top 3 mondiale. Ce que Muchova en personne semblait ignorer avant sa victoire contre Sabalenka. « Je ne connaissais pas ces statistiques, c’est bon à savoir. Cela me montre que je peux jouer et rivaliser contre ces joueuses. »

Une légende d’emmerdeuse d’élites dont la première pierre posée remonte à l’US Open 2020, et une victoire face à Venus Williams (certes sur le déclin). La deuxième, quelques mois plus tard, aura une tout autre résonance, à la hauteur de son adversaire : Ashleigh Barty en personne. Tête de série numéro 1 devant son public à Melbourne, au sommet de son art, l’Australienne s’effondre en trois sets après avoir mené d’une manche et un break, laissant entrevoir une certaine appétence, une de plus, de Muchova pour les causes perdues.

« Si elle tient ce niveau, elle peut être top 10 »

Aryna Sabalenka a pu expérimenter les deux penchants de la Tchèque au tour précédent. La Biélorusse pensait certainement tenir son billet pour la finale de samedi à 5-2 et une balle de match sur le service de son adversaire adverse, mais celle-ci n’avait pas dit son dernier mot. « On ne sait jamais, à une balle près, si on gagne ou si on perd », philosophera la gagnante en conférence de presse. Au moment de conclure, Muchova n’a jamais tremblé. Le secret de ses nerfs solides ? Ne pas trop réfléchir. « Je ne me suis pas mis de pression particulière parce que c’était une balle de match. Je me concentre sur la balle à venir. J’ai essayé de me concentrer sur mon service. Je pense que j’ai bien servi, d’ailleurs. Cela m’a aidé à gagner ce point. »

C’est dit avec tant de légèreté qu’on pourrait croire que c’est facile. Mais l’ancienne vainqueur de Roland-Garros et désormais consultante pour France TV, Mary Pierce, ne s’y trompe pas, il y a bien de quoi être admiratif.

« Mentalement, j’aime beaucoup son attitude sur le terrain. Elle a l’air très calme, elle me surprend agréablement dans la manière dont elle gère les moments importants des matchs. On dirait qu’elle est très à l’aise. Si elle tient ce niveau de jeu sur une année, elle peut être top 10. »

A quoi peut bien tenir la constance au plus haut niveau quand on a déjà mental de championne, sinon la santé physique, LE point noir de la carrière de la Tchèque. Plutôt que de se lancer dans un recensement sans fin, on retiendra cette blessure tenace au genou à deux doigts de sonner le glas de sa carrière professionnelle. « L’année dernière, lorsque je n’ai pas pu jouer à l’Open d’Australie, je n’étais pas en bon état. Certains docteurs m’ont dit : ‘’peut-être que tu ne pourras plus continuer de faire du sport’’. Mais mentalement, je suis restée positive. » L’amour des causes perdues, qu’on disait.





Fan de Federer vs fan de Nadal

L’amour du beau jeu, aussi, quand même. L’une des choses dont Mary Pierce serait heureuse de pouvoir profiter plus souvent si les articulations de Muchova arrêtaient de grincer deux secondes. « J’aime beaucoup son style, c’est une joueuse très complète. Elle sert et retourne très bien, du fond du court elle est solide, elle monte au filet, elle fait des amorties et des changements de rythme qui dérangent ses adversaires. »

Toute ressemblance avec un ancien numéro 1 mondial suisse serait fortuite. Ou pas, en fait. « J’ai toujours aimé varier mon jeu, confiait-elle mardi en conférence de presse. Si vous regardez des vidéos de mes matchs quand j’étais jeune, vous verrez que je variais déjà mes coups. Et en grandissant, c’est vrai, je regardais beaucoup Roger Federer.. J’adore son jeu agressif, j’adore comment il montait au filet, ses slices. »

Iga Swiatek, elle, est plutôt fan de Rafael Nadal. « Ça sera un peu Rafa contre Roger », sourit Mary Pierce. Un duel qui, à Roland-Garros, n’a jamais réussi au Suisse. « Ça sera dur pour Karolina. Mais on a vu dans les deux matchs précédents qu’Iga Swiatek avait été dérangée par les différentes tactiques de Coco Gauff qui jouait plus haut sur le revers, et de Beatriz Haddad Maia qui montait beaucoup à la volée. Elle devra aussi bien retourner, jouer sur le revers de Swiatek et surtout jouer long. » Tout un programme pour aller chercher un premier titre en Grand Chelem, et tenir cette si singulière réputation de poison pour les meilleures joueuses du monde.