Qu’est-ce qui est jaune et poilue ? Une balle de tennis. Mais pourquoi a-t-elle cet aspect ? En 1877, naît le premier tournoi de tennis celui de Wimbledon, alors que le Grand Chelem est encore loin d’être connu Mais au fil des années, le sport se démocratise et en 1968, les matchs sont retransmis à la télévision qui est alors encore diffusée en noir et blanc.

Problème, à cette époque, les tenues, les raquettes, les balles, tout est en blanc. Donc impossible pour le spectateur sur son canapé de faire la différence entre la balle et les lignes du court…

Le pouvoir des diffuseurs

Les diffuseurs des compétitions vont alors instaurer une nouvelle couleur, beaucoup plus visible. Les premières balles jaunes apparaissent en 1972 sur le circuit mais la couleur « optic yellow » devient officielle en 1978.

Pour la couleur on connaît maintenant la raison, mais pourquoi la balle est-elle poilue ? Au commencement du tennis, elle était en laine, le choix de la matière en feutre qui recouvre le caoutchouc de la balle permet un meilleur rebond sur les courts.