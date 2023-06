A l’issue d’une émission finale à l’image de cette saison du « feu sacré », sympathique mais sans grand intérêt, c’est Frédéric qui a emporté « Koh-Lanta ». Il repart avec les 100.000 euros.

En début de soirée, l’épreuve des poteaux avait vu Nicolas être éliminé par le choix de son poto Frédéric. L’aventurier vainqueur de l’emblématique épreuve a fait parler la stratégie en choisissant d’emmener Tania au vote final. Nicolas était en effet sans doute un adversaire trop dangereux. Aventurier absolu, très performant sur les épreuves, bon camarade et expert en survie sur le camp, stratège quand il le fallait, Nicolas était le plus complet et donc l’homme à abattre.

Ce sont donc Frédéric et Tania, la multi-miraculée de cette saison, qui se sont présentés devant le jury final. L’aventurière a d’ailleurs fait un bon mot au moment de vanter ses mérites devant les autres candidats : « Vous avez toujours voté contre moi, ne changez pas vos habitudes. » Avec 36 votes contre elle au cours de l’aventure, le Phénix Tania a battu un record de l’émission.

Vive la stratégie

De son côté, Frédéric a mené sa barque à la perfection. Cette émission débriefing a été l’occasion pour lui de revenir sur sa stratégie, parfaitement assumée, y compris les rares coups bas et trahisons.

Même si une victoire de Tania aurait été magnifique parce qu’inattendue, le sacre de Frédéric est une bonne nouvelle pour le programme de TF1 parce qu’il récompense un parcours dans la ligne de la philosophie « Koh-Lanta » : mérite sportif, personnalité sans relief et un soupçon de stratégie.