Vous trépignez à l’idée d’assister à la mythique épreuve des poteaux ? Vous tremblez d’impatience à celle de connaître enfin le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta ? Ça tombe plutôt bien car l’édition du « feu sacré » s’achève ce mardi soir sur TF1. A partir de 21h10, vous assisterez à l’épreuve des poteaux et ses interminables plans resserrés sur des pieds plus ou moins soignés, puis viendra l’heure du jury final avant le dénouement en plateau avec Denis Brogniart.

A ce stade, seuls trois candidats peuvent encore prétendre à la victoire et au gain des 100.000 euros : Tania, Nicolas et Frédéric. La première doit sa place à la persévérance et à la chance, les deux autres à leurs performances lors des épreuves et à des stratégies relativement bien ficelées. Qui risque de flancher en premier ? Qui défendra sa pomme devant le jury final ? 20 Minutes fait le point sur les forces en présence.

Nicolas, la force tranquille

Peut-on rêver meilleur aventurier que Nicolas ? Cet ancien officier de l’armée de terre, entrepreneur et chef d’entreprise (sans oublier sculpteur d’animaux en bois flotté), sait tout faire. Il excelle aussi bien sur les épreuves, en équipe ou en individuel, que sur le camp où il régale ses camarades en mets divers et variés (petite pensée pour tous les bernard-l’ermite qui ont croisé sa route). Côté stratégie, l’aventurier de 43 ans a bien mené sa barque avec son alliance des « quatre fantastiques » avec Quentin, Frédéric et Gilles. Cerveau de plusieurs beaux coups tactiques après la réunification, il a su tirer les ficelles du jeu tout en évitant de trop se griller. Un jeu efficace, solide mais peut-être un poil prévisible.

Pronostic sur les poteaux : S’il peut sculpter un rhinocéros en bois flotté pendant plusieurs semaines, Nicolas peut rester des heures et des heures en plein cagnard sur un poteau. Patient, costaud physiquement et moralement, il est évidemment le grand favori de cette épreuve. Sa performance spectaculaire lors de l’orientation (il a trouvé le poignard en 40 minutes, le 7e meilleur temps de l’émission rapporte Télé-Loisirs) montre également la force de sa détermination.

Probabilité de victoire : Très élevée. Qu’il gagne ou qu’il perde les poteaux, Nicolas a de fortes chances d’accéder à la finale puisque Frédéric, son allié dans l’aventure, lui a promis de l’y emmener en cas de victoire. Qu’il soit face à Fred ou à Tania, le jury final pourrait bien récompenser son parcours exemplaire, son humeur constante et son sens de la diplomatie.

Tania, le phénix optimiste

Trente-six. C’est le nombre de fois où Tania a vu son prénom sur les bulletins de vote lors des conseils au fil des quinze émissions de cette saison. Un record dans l’histoire de Koh-Lanta. Au total, la diététicienne de 22 ans est sortie à deux reprises de l’aventure. Eliminée une première fois par son équipe des rouges, elle réintègre le jeu quelques jours après chez les jaunes à la suite d’un abandon. Après la réunification, elle est évincée par ses petits camarades lors d’un conseil surprise, puis obtient une nouvelle chance en battant en duel Esteban. Autant dire que c’était loin d’être gagné pour Tania. Mais c’était sans compter sur sa ténacité, un sourire à toute épreuve et une belle part de chance.

Pronostic sur les poteaux : Sur le papier, ce n’est pas donné. Physiquement, cette passionnée de tennis en est tout à fait capable mais cela risque toutefois d’être un petit peu compliqué niveau mental. Tania l’a montré lors de l’épreuve de l'orientation, elle a une légère tendance à s’éparpiller et à perdre patience… Mais elle a su également faire preuve d’une grande capacité à se reprendre et à ne pas lâcher la rampe, montrant que rien n’était joué d’avance.

Probabilité de victoire : Très incertaine. Tania possède a priori deux chances sur trois de parvenir en finale. Si elle remporte l’épreuve, bien entendu, mais aussi en cas de victoire de Nicolas. Car comme il l’a expliqué à Télé Loisirs, le candidat n’exclut pas de la préférer à son allié Frédéric, dans un souci stratégique. Tania semble en effet moins populaire que les garçons, en témoignent les nombreux votes contre elle tout au long de l’aventure. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’un rebondissement : et si les candidats décidaient finalement de récompenser son parcours méritant et sa persévérance ?

Frédéric, le fin stratège

Il est l’un des membres de l’alliance des « quatre fantastiques » et probablement l’un des plus stratèges. Chaque semaine, les téléspectateurs ont pu découvrir à quel point Frédéric se délectait de ruse et de tactique, fourmillant d’idées pour mener à bien son aventure. Pour cela, ce directeur commercial de 33 ans a même été prêt à trahir d’autres coéquipiers, à l’image de Clémence qui en a fait les frais. Mais pour Frédéric, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Et contrairement à Quentin, le candidat assume son côté stratège et opère à découvert, ne dissimulant pas ses trahisons derrière des votes fictifs.

Pronostic sur les poteaux : Frédéric pourrait bien tirer son épingle du jeu sur cette épreuve. « Quand je me lance un défi, c’est vraiment pour aller jusqu’au bout », confiait-il dans son portrait de présentation en préambule de l’aventure. Seul bémol, une blessure au pied entraperçue dans le teaser de ce dernier épisode qui pourrait bien lui être fatale…

Probabilité de victoire : Moyenne. Avenant et toujours présent pour la rigolade, Frédéric a une cote de popularité plutôt bonne. Face à Tania, cela pourrait faire la différence. Mais son côté stratège pourrait aussi lui jouer des tours et se retourner contre lui. Le jury final pourrait très bien lui tenir rigueur de certaines trahisons et lui préférer la candeur de Tania ou la solidité du parcours de Nicolas.