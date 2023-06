Cette fois-ci, Julie n’a pas fait de coup d’éclat. Alors que, lors du dernier conseil de Koh-Lanta, elle avait élaboré une stratégie gagnante grâce au collier d’immunité que lui avait donné Tania, ce qui a abouti à l’élimination de Quentin à la surprise des autres aventuriers, la trentenaire n’a pas eu de flair lors de l’épreuve de l’orientation. Au bout de longues heures de recherche, elle n’a pas pu mettre la main sur un poignard qui l’aurait qualifiée pour l’épreuve des poteaux. Une déconvenue qu’elle prend avec philosophie.

Cela a été facile à digérer d’être éliminée aux portes de la finale ?

C’est frustrant, d’autant plus que lors du dernier conseil, avec Tania, on a réalisé un sacré coup d’Etat. Ne pas avoir pu profiter de cette dynamique pour aller jusqu’aux poteaux laisse un goût d’inachevé. Mais je suis une sportive, donc je suis fair-play. J’ai été la moins bonne des quatre. Je suis à ma place après l’orientation.

Vous vous attendiez à ce que l’épreuve de l’orientation soit aussi difficile ?

Non. Mais je savais que je partais sans aucun avantage. Je n’ai jamais fait de course d’orientation. J’ai regardé comment on se sert d’une boussole théoriquement, mais en pratique c’est complètement différent. Avec mon parcours de footballeuse pro, je n’avais pas non plus beaucoup de temps pour me préparer à ça. C’est une erreur. Cela a été éprouvant, stressant. Je comptais un peu sur le facteur chance, vu que certaines années, certains ont trouvé le poignard sans avoir déniché la balise….

Vous avez fait sensation lors du dernier conseil en éliminant Quentin, qui n’a rien vu venir…

Cela a été un sacré retournement de situation pour beaucoup de gens. J’ai reçu énormément de messages, la plupart très positifs. Cela me désole un peu pour Quentin, mais un grand nombre de téléspectateurs étaient agacés de cette alliance masculine [liant Quentin, Frédéric et Nicolas] qui vivait un long fleuve tranquille. Ils voulaient que les nanas arrêtent d’être des plantes vertes et des pions. Mais cette stratégie, c’était surtout pour me sauver. J’ai pu compter sur l’aide précieuse de Tania.

Vous aviez conscience de cette alliance masculine ?

Je sentais depuis très longtemps qu’il y avait une confiance incroyable de leur côté. J’ai eu connaissance de cette alliance dès la réunification car Nico ne m’a jamais menti. Il m’a dit qu’il voulait aller le plus loin avec moi mais je savais qu’il prioriserait tout le temps son lien avec les garçons car il l’a noué dès le début de l’aventure.

Vous avez discuté avec Quentin depuis le tournage ?

Il n’a aucune rancœur. Il a pris conscience de la dimension « jeu » très rapidement. Il aurait pu être dégoûté, il l’est de ne pas être allé plus loin, mais il a compris que nous, les filles, on voulait sauver notre peau.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre parcours ?

En allant à Koh-Lanta, je voulais tester mes limites, me dépasser et aller le plus loin possible. J’ai réussi. Là où j’ai des regrets, c’est qu’en tant que sportive de haut niveau, je ne pensais pas que j’aurais autant de difficultés dans certaines épreuves. Je n’aurais pas dû rester sur mes acquis de footballeuse qui s’entraîne tous les jours parce que cela n’a rien à voir. Mais finalement, ce n’est pas un regret, c’est surtout un constat.

Rien à voir avec « Koh-Lanta », mais la Coupe du monde féminine de football qui se déroulera cet été n’est toujours pas assurée d’être retransmise à la télévision française malgré la participation des Bleues. Cela doit vous désoler…

Oui, clairement. Cela fait plus que me désoler, c’est très grave. On cherche à ce que le football féminin se développe, on en fait la promotion et, aujourd’hui, une des compétitions les plus importantes de ce sport n’a pas de diffuseur. Cela montre à quel point le football féminin est encore en retrait et qu’il y a des pas de géant à faire.