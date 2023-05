Elle rêvait de participer à l’épreuve d’orientation mais ça ne sera pas pour cette fois. A l’issue du dernier conseil de Koh-Lanta, le feu sacré, diffusé ce mardi soir sur TF1, Laura a été éliminée de l’aventure. L’ancienne candidate jaune a récolté une voix contre elle de plus que Tania, qui une fois encore sauve sa place in extremis.

Un départ d’autant plus rageant que l’aventurière de 32 ans est arrivée deuxième lors de l’épreuve d’immunité, quelques secondes à peine derrière Nicolas, le gagnant de ce labyrinthe à l’aveugle. Manque de rapidité, absence de stratégie… Laura a répondu aux questions de 20 Minutes.

Qu’avez-vous ressenti en découvrant votre nom au conseil ?

Forcément j’étais déçue mais je m’y attendais. La journée avant mon élimination, je cherchais un collier et je savais que si je n’en trouvais pas, je sortais le soir. J’avais donc déjà eu le temps de faire la rétrospective de mon aventure, de pleurer aussi et de me dire que c’était fini. Je n’irai pas jusqu’à dire que je suis arrivée apaisée au conseil mais ce n’était pas une surprise, je me doutais que mon nom sortirait.

Vous ratez l’immunité de peu, c’est un énorme regret cette défaite ?

C’est le pire moment de mon aventure ! C’est ce moment où je peux me sauver et où à deux secondes près je ne le fais pas. Tout le long de l’épreuve je suis largement devant et je reste bloquée à cet endroit et je ne continue pas… C’est un énorme regret de m’être obstinée sur ça.

Qu’est-ce qui vous a fait défaut à ce niveau du jeu selon vous ?

On refait plein de fois le schéma dans notre tête. Ce qui m’a manqué c’est peut-être simplement un peu plus de stratégie. Mon empathie m’a perdue aussi. A ce stade de l’aventure cela impliquait de trahir à nouveau quelqu’un, éliminer Quentin avec qui j’avais été proche pendant 24 heures… On avait eu le temps de discuter, de connaître nos vies. Je ne pouvais pas faire ça à Quentin, ce n’était pas possible.

Comme vous l’assurez dans l’épisode, vous payez aussi votre vote contre Nicolas lors des destins liés ?

Comme je l’explique, ce n’est pas un vote contre Nicolas mais un vote pour sauver Clémence. Malheureusement, choisir c’est renoncer, donc là j’ai renoncé à mon alliance avec Nico et Julie pour sauver Clémence. Mais si c’était à refaire, je referais exactement la même chose parce qu’à l’instant T, pour moi c’était impossible de voter contre elle.

On découvre aussi que certains candidats redoutaient de se retrouver face à vous lors de l’épreuve d’orientation. Vous aviez conscience d’être une menace pour les autres aventuriers ?

Je suis quelqu’un de franc, l’orientation c’est quelque chose que j’avais envie de faire. Quand je me suis dit que j’avais peut-être l’occasion de participer à Koh-Lanta, je suis allée dans la forêt de La Coubre (en Charente-Maritime) pas loin de chez mes parents pour m’entraîner. Naïvement, j’en ai parlé dans l’aventure et je me suis tirée une balle dans le pied en disant que j’adorais cette épreuve, que j’étais forte à ça ! Ça leur a fait peur et tant mieux ! Je pars plutôt la tête haute de savoir que je faisais peur à ce stade de l’aventure.

Perdre à quelques jours de l’orientation c’est particulièrement frustrant ?

Oui, parce que comme beaucoup d’aventuriers, à partir du moment où on fait la réunification, on a envie d’aller à l’orientation. Là, il ne me restait plus beaucoup de chemin à parcourir donc c’était ultra-frustrant. J’avais les "bonnes cartes" : je suis très méthodique, patiente, logique… J’ai un très bon sens de l’orientation. C’est encore plus rageant de savoir que ça m’aurait probablement offert une place sur les poteaux.

Avant de rejoindre les membres du jury final, vous donnez votre vote noir à Quentin. Vous aviez lu clair dans son jeu à ce moment-là ?

Oui et non. Par exemple, quand les garçons sortent Helena, je sais que Quentin ment à Clémence en lui disant qu’il n’est pas au courant. Mais je ne savais pas que Quentin était autant mouillé dans les stratégies, je pensais qu’il était peut-être plus suiveur. C’est sûr qu’à refaire, je n’évincerais pas Tania, je referais cette alliance féminine qui s’était écroulée… Je voterais complètement contre Quentin en disant aux filles de profiter du fait qu’il avait déjà un vote contre lui. Mais sur le moment on n’a pas toutes les cartes en mains. Quand on regarde toute l’aventure après on se dit « oh là là mais si j’avais su ! »

Cette alliance de « cheveux longs » (constituée de Clémence, Julie, Tania, Esteban et vous) réussit à renverser le quatuor une première fois en éliminant Gilles. Pourquoi ne pas avoir continué sur cette lancée ?

On se retrouve déjà avec deux personnes en moins [Clémence et Esteban sont éliminés à la suite de Gilles], puis celles qui restent ont chacune un lien avec d’autres aventuriers : Julie avec Nico, Tania avec Fred, Quentin et moi. C’est peut-être un peu réducteur mais je pense que les filles étaient plus dans l’affect là où les garçons ont été davantage dans la stratégie en ayant deux ou trois coups d’avance sur nous. A ce moment de l’aventure mon seul allié c’était Quentin parce que j’avais déçu Julie. Je me retrouvais contre elle entre guillemets mais il fallait se mettre à sa place, j’avais voulu voter contre elle donc elle n’allait pas venir me taper dans le dos.

Étiez-vous assez préparée à la stratégie ?

Pas du tout, on ne s’y prépare vraiment pas. La personne qui m’y a fait penser c’est Clémence, qui dès le début de l’aventure a décelé des liens entre certains candidats. Je n’étais pas du tout prête à la stratégie, j’arrivais peut-être un peu trop dans mon monde de bisounours. En plus, nous les jaunes avions eu un début d’aventure assez facile. Pour moi la stratégie a démarré à partir de la réunification.

Quel aspect de « Koh-Lanta » est-il le plus difficile selon vous : les conditions de vie ou les stratégies ?

Pour moi la stratégie a été beaucoup plus complexe que la survie. Notre corps et notre tête s’adaptent plus facilement à la survie. Il y a aussi un effet de groupe, on est tous liés pour aller jusqu’au bout. Pour la stratégie, il faut mettre de côté son état profond et ça dépend aussi des adversaires face à vous. On peut aussi se retrouver tout seul, à un moment donné il faut penser par soi-même et c’est bien là que je n’y suis pas arrivée.