Ce ne sera finalement pas pour cette fois pour Clémence. Eliminée avec Esteban lors de l’épisode des destins liés diffusé la semaine dernière sur TF1, la candidate originaire de Saintes (Charente-Maritime) s’est inclinée définitivement ce mardi soir. A la suite du dernier conseil de Koh-Lanta, le feu sacré, une seconde chance lui avait été offerte, en affrontant Esteban lors d’un duel.

Mais la candidate pourtant très combative n’a pas su la saisir, déstabilisée par la trahison de ses anciens alliés Frédéric et Quentin, mais aussi par la perspective d’en finir une fois pour toutes avec les privations. Clémence a répondu aux questions de 2O Minutes.

Lors de ce face-à-face, on a le sentiment que vous avez un peu baissé les bras. Quel était votre état d’esprit à ce moment-là ?

Ce moment de transition entre l’élimination et la deuxième chance a été très difficile à gérer pour moi. J’ai switché tout de suite quand on a appris qu’on était éliminés. Quelques minutes après je me suis dit que j’avais réussi mon aventure, que j’avais gagné des totems, prouvé ma valeur. Et que j’allais pouvoir manger ! Je ne pensais plus qu’à ça. J’ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans, me dire qu’il fallait de nouveau se battre, pour peut-être être trahie à nouveau, être encore privée de tout… Je sais que sur cette épreuve je n’ai pas été à mon maximum au niveau de la concentration et ça a pu me porter défaut. Les émotions ont pris le dessus, chose que j’avais réussi à gérer jusqu’aux destins liés.

Avec du recul, avez-vous le regret d’être passée à côté de cette deuxième chance ?

Bien sûr ! Pas le fait d’avoir perdu mais de savoir que je n’étais pas à 100 %. C’était cette épreuve qu’il fallait gagner. Bravo à Esteban, moi je n’ai pas réussi à me donner comme j’aurais dû.

L’étape des destins liés, c’était quelque chose que vous appréhendiez ?

Je ne les appréhendais pas en eux-mêmes mais à l’étape où on en était et vu les hommes qui restaient, oui. J’appréhendais énormément d’être avec Esteban, c’était vraiment l’homme avec qui je ne souhaitais pas être. Pas humainement parce que c’est quelqu’un de très bien, mais c’était celui qui performait le moins parmi les quatre restants. Il n’était jamais vraiment tranquille au conseil, il y avait toujours un moment dans les stratégies où son nom était évoqué, même si à la fin on ne votait pas vraiment contre lui. Ce n’était pas rassurant du tout et quand j’ai vu ça, j’ai coulé directement.

Très déçue, vous avez eu des propos un peu durs envers lui… Vous les regrettez, à froid ?

Je ne peux pas dire que je les regrette parce que c’est vraiment ce que je pense sur le moment et ce que je vis. Ce n’est pas possible de dire des mois et des mois après que je suis désolée et que je regrette, c’est trop facile. Sur le moment c’était ça mon ressenti. J’ai écrit à Esteban après pour m’excuser de mes propos, je lui ai dit que ce n’était pas à lui que j’allais apprendre que les émotions étaient dures à gérer là-bas avec la fatigue, la faim… Aujourd’hui il n’y a pas de rancœur entre lui et moi à ce niveau-là, tout va très bien. Mais je l’admets, je ne nie pas avoir été très brutale.

Pourquoi votre binôme a-t-il été la cible des votes selon vous ?

C’était pour eux le mélange parfait entre faire croire qu’on vote contre la personne la moins méritante et en même temps évincer celle qui nous embête un petit peu sur les épreuves d’immunité. C’était faire une pierre deux coups et s’enlever deux épines du pied en même temps. Surtout que lors du conseil, tout le monde note Esteban mais quand chacun s’exprime, ils disent : « je vote contre Clémence » Et ça, j’avoue que quand je l’ai vu je me suis demandé pourquoi ils n’avaient pas noté mon nom directement. Pourquoi ne pas assumer de me sortir moi ? C’est quelque chose qu’on voit seulement après et c’est encore plus frustrant.

Comment avez-vous vécu la trahison de Quentin et Frédéric ? Comme on le découvre, pour vous ce pacte est très sacré. Vous êtes tombée de haut ?

J’avais des doutes. J’espérais vraiment que mon alliance avec Quentin et Frédéric puisse être plus importante à leurs yeux que celle qu’ils avaient avec Nicolas, mais je n’étais pas dupe. Je savais très bien que ça allait se jouer entre nos deux binômes et que Frédéric et Quentin avaient les cartes en mains. Je l’ai même senti avant de partir au conseil et j’en ai parlé à Laura. Je ne suis pas tombée des nues, j’ai juste été déçue.

Frédéric vous explique droit dans les yeux pourquoi il vous trahit. Vous lui en voulez ou alors vous comprenez que c’est une stratégie comme une autre ?

Sur le moment je lui en veux énormément parce que sa justification pour moi est totalement fausse. Il me reproche de lui avoir menti droit dans les yeux concernant l’élimination de Gilles mais si j’ai osé faire cette alliance avec les filles et mentir à Frédéric et Quentin, c’est que la semaine d’avant il m’a fait la même chose avec Helena. C’était mon alliée et mon amie, ils étaient totalement au courant pour son élimination donc la trahison avait commencé à ce moment-là. Me le reprocher deux semaines après et me le sortir comme argument pour me sortir, c’est vraiment savoir retourner la situation à son avantage.

Contrairement à Frédéric, Quentin lui ne joue pas franc jeu avec vous. Vous ne l’aviez vraiment pas vu venir ?

Si, parce que pour moi, dans le jeu, Quentin et Frédéric sont une seule et même personne. L’un ne va pas sans l’autre, un peu comme Laura et moi. Le jeu de dupes n’a pas du tout marché me concernant. Les propos élogieux que je tiens au sujet de Quentin quand on lui donne le vote noir, ce sont ceux d’Esteban que je répète. Après, ça reste quand même un aventurier que j’apprécie. Vu ce qu’il a fait pendant les ambassadeurs, je considère quand même qu’il a une parole. C’est de la stratégie mais ça reste quelqu’un avec une parole d’homme et c’est quand même honorable.

Alors qu’on pensait les cartes rebattues grâce à la stratégie des filles, le trio constitué de Nicolas, Frédéric et Quentin revient en force et affiche une toute-puissance. A ce moment de la partie, vraiment personne ne se doute de cette alliance secrète ?

L’alliance entre les trois garçons ? Elle n’était pas du tout secrète, on l’avait déjà repérée lorsqu’ils étaient quatre. On se doutait bien que l’élimination de Gilles n’allait pas remettre en cause leur alliance. Tout le monde avait conscience qu’ils étaient très attachés les uns aux autres et qu’ils voulaient avancer ensemble. La seule chose que j’espérais, c’était que mon alliance avec Frédéric et Quentin soit plus forte que celle qu’ils pouvaient avoir avec Nicolas. Mais j’avais de très gros doutes.

Vous vous attendiez à ce que la stratégie prenne autant de place dans cette saison ?

Oui, parce que pendant les différents échanges qu’on a avec la production avant d’intégrer l’émission, on nous pose la question : savoir si on est prêt à accepter la stratégie. C’est quelque chose qui manquait peut-être un peu dans les dernières saisons mais pour moi ça fait vraiment partie de la nature de Koh-Lanta. Sinon les plus grands sportifs l’emporteraient à chaque fois et tout serait écrit d’avance. Mais ça ne serait pas aussi palpitant. Dans cette saison, on fait peut-être plus la part des choses entre le jeu et la réalité.

Vous êtes malgré tout fière de votre parcours ?

Je suis très fière de moi, de mes épreuves individuelles remportées, je sais aussi que dans les épreuves collectives j’ai toujours réussi à apporter quelque chose. Après je suis quelqu’un qui se juge beaucoup elle-même et qui cherche la perfection, du coup il y a forcément une petite touche d’amertume.