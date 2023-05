Le quatuor n’est plus. Gilles, l’un des membres des « Quatre fantastiques », a été éliminé lors du dernier conseil de « Koh-Lanta, le feu sacré », diffusé ce mardi soir sur TF1. Grand vainqueur du tir à l’arc, il s’est notamment attiré les foudres de son allié Quentin en lui préférant Nicolas - autre membre de l’alliance - pour l’accompagner lors de la récompense de cette épreuve de confort. Mais ce sont finalement les femmes de l’aventure, se sentant prises au piège d’un pacte masculin, qui n’ont fait qu’une bouchée de cet agriculteur de 31 ans. Gilles revient sur cette déconvenue auprès de 20 Minutes.

Vous avez été surpris de voir tous ces votes contre vous ?

Je vous avoue tout de suite que je suis déçu. Je ne veux pas que ces cinq dernières minutes du conseil soient la conclusion de mon aventure. Je ne veux vraiment pas qu’on retienne ça. J’ai été surpris, mais je l’ai un peu vu venir, juste après le tir à l’arc. En gagnant, j’ai vu des regards changer après avoir choisi Nicolas. Je l’ai senti. Je me souviens même avoir dit à Nicolas qu’il se passait quelque chose et que j’étais foutu.

Quelle a été votre erreur selon vous ?

Clémence a raison : je lui ai parlé et je lui ai tapé dans la main. Au départ de l’aventure, elle était mon coup de cœur. Je voulais essayer de recréer cette affinité que j’avais un peu perdue en votant contre son alliée Helena. Je sentais que je la perdais et qu’elle était plus proche de Fred et Quentin. Est-ce que j’aurais dû lui dire plus directement qu’ils n’étaient pas avec elle et qu’elle devait plutôt me faire confiance ? Je ne lui ai rien dit car j’aurais été foutu vis-à-vis du quatuor. Le quatuor était ma seule et dernière alliance depuis le départ de Grâce. Je me sentais un peu seul à ce moment-là. Je regrette de n’avoir pas été plus explicite avec Clémence et Laura.

Des candidates vous reprochent ces promesses faites par-ci par-là. Regrettez-vous de vous être un peu éparpillé ?

C’est facile de dire que j’ai fait des promesses à tout le monde mais je suis bon de nature, peut-être un peu trop bon pour cette aventure. On n’avance plus à ce moment-là de l’aventure quand on est altruiste. Pour moi c’était des pactes réciproques et je ne les ai pas trahies. C’est sûr qu’à un moment donné il faut choisir. J’étais bien avec tout le monde et, en même temps, je n’étais plus proche de personne.

Vous avez le sentiment d’avoir été trahi par certaines candidates ?

Ma plus grosse trahison dans l’aventure c’est Grâce. Clémence et Laura, c’est de l’incompréhension. On avait discuté avec Laura d’aller loin ensemble. Clémence, elle, n’a pas compris ce que j’ai voulu lui dire. Julie, en revanche, c’est une sacrée trahison. Je lui en veux beaucoup et encore maintenant parce que je n’ai pas les explications. C’est elle qui venait me voir et me disait : « Gilles, promets moi que Nico ne veut pas voter contre moi, qu’il n’y a rien contre moi. Il faut qu’on montre aux gens du Nord qu’on fait une belle alliance, on a les mêmes valeurs. » Je la rassurais mais ce n’était pas une promesse. Quand Julie me dit au conseil que j’ai un manque d’authenticité, je suis bouche bée. Je me dis que j’ai été beaucoup trop gentil et que je me suis fait avoir, qu’on a joué avec mes valeurs et mes sentiments. A ce moment je n’ai plus de mots, je préfère partir plutôt que commencer à m’expliquer avec Julie et avec les filles.

Vous formiez une alliance secrète avec Nicolas, Frédéric et Quentin. N’avez-vous pas été finalement victime d’un excès de confiance ?

Personnellement non. Ça ne se voit pas forcément au montage mais, dès le tir à l’arc, je sens que je perds la confiance de Quentin, qu’il ne me le pardonnera jamais. Quand le quatuor s’est formé, je me suis dit que c’était une belle alliance et que dans la vie j’aurais été content de les rencontrer tous les trois. J’étais le plus tempéré. Je disais même à Nicolas : « O.K. il y a le quatuor mais je tiens à Grâce et à Clémence. »

Victorieux de l’épreuve du tir à l’arc, vous décidez de partager la récompense avec Nicolas, troisième de l’épreuve, à la place de Quentin, votre adversaire à qui vous devez votre place en finale. Vous regrettez ce choix ou vous l’assumez ?

Je l’assume complètement. Avec du recul, j’aurais fait exactement la même chose. C’est vrai que Quentin m’avait dit qu’il m’emmènerait s’il gagnait car il savait que mes enfants me manquaient. Mais je ne lui ai pas dit que c’était pareil pour moi. A l’instant T, j’aurais dû le choisir. Après, j’ai eu un long moment de réflexion. J’ai repensé à l’aventure et je me suis dit que je l’avais sauvé avec le talisman. Si ça n’avait été que moi j’aurais sauvé Clémence mais Fred m’avait dit de sauver Quentin pour le quatuor. Et j’avais indirectement l’impression - elle est moche hein cette impression - qu’il m’avait un peu volé Grâce lors des ambassadeurs, que ma bonne étoile était partie pour lui. Lors de l’épreuve des sacs dans l’épisode précédent, Quentin avait choisi Fred alors que Nico était deuxième. C’était aussi un peu stratégique de ma part pour ne pas montrer qu’il y avait trop de liens entre nous quatre. Et puis, avec Nico, on a été ensemble dès le départ, il m’a choisi, on a pleuré tous les deux en raison du manque de nos enfants. Par rapport à tout ça je ne regrette pas mon choix.

Au début de cet entretien vous dites regretter les cinq dernières minutes du conseil. Pourquoi exactement ?

Je ne voulais pas casser l’aventure de mes camarades en balançant l’existence d’une alliance. Je ne veux pas garder ces cinq minutes-là parce qu’il y a des incompréhensions de deux aventurières, une autre qui a joué avec mes sentiments et mes valeurs pour me les renvoyer en pleine face. Ce sont cinq minutes que j’ai envie d’oublier parce que mon aventure a été belle, j’ai eu des victoires, j’ai avancé et je me suis rendu compte que j’étais capable de faire des choses. J’ai eu une partie en équipe qui était plus belle.

Votre rencontre avec Grace reste malgré tout l’un des bons souvenirs de votre aventure ?

C’est très bizarre comme sentiment. C’est une super belle rencontre et il ne faut pas refaire le jeu, mais c’est vrai que je me dis que le vent a tourné quand elle s’en est allée. J’ai même rêvé que je courais après elle sur la plage pour la rattraper ! En fait c’était la personne dont j’avais besoin pour m’accompagner après la réunification. J’étais trop bon et trop altruiste et Grâce m’aurait aidé à aller un peu plus loin. Quand elle m’a abandonné, je l’ai vécu comme une trahison…

Grâce a surtout décidé de partir pour elle…

Oui mais m’abandonner à ce moment-là du jeu c’est un couteau dans le dos qu’elle me plante. Je l’apprécie beaucoup et on se parle souvent au téléphone mais dans l’aventure quand elle m’abandonne, elle sait qu’elle me casse mon aventure. Abandonner quelqu’un dans « Koh-Lanta » fait partie des trahisons comme de ne pas tenir une alliance ou une promesse.