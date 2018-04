«Koh-Lanta All Stars»: C'est le bordel chez les Jaunes, merci Clémentine

GUEGUERRE La candidate la plus attendue de cette édition « All Stars » de « Koh-Lanta » recommence enfin à faire des siennes…

Clémentine de Koh-Lanta — Capture Instagram

On avait commencé à retrouver Clémentine la semaine dernière, et son grand retour s’est confirmé vendredi soir. Elle a éliminé TIffany de Koh-Lanta, et elle assume. « J’ai voté contre Tiffany tout simplement parce que j’ai vu l’avenir un peu plus loin avec l’équipe. Et je me suis dit qu’il valait mieux garder les hommes. Sur le coup de la colère, j’aurais bien sûr pu voter contre Dylan, j’étais très déçue par lui, mais j’ai pensé aux prochaines épreuves et à ma suite à moi. Je pense qu’il partira avant moi car il a montré un côté qui n’a pas du tout été apprécié par les autres. »

Chez les Rouges l’ambiance n’est pas au beau fixe. En pleine nuit, Cassandre se rend compte que personne ne s’est occupé du feu et qu’il a failli s’éteindre. Elle voudrait instaurer des tours de garde, mais pas Jérémy. Pourtant, elle estime qu’il n’y a rien de plus important que le feu.

Les anciens Rouges étonnés par le choix de Clémentine

Chez les Jaunes, Dylan regrette d’avoir balancé sur son ancienne équipe devant Clémentine, qui aurait dû être éliminée (et qui lui a bien mise à l’envers). Les anciens Rouges sont étonnés par le fait qu’elle n’ait pas voté contre lui malgré ses propos. Pendant ce temps-là, Tiffany arrive sur l'île de l'Exil et s’apprête à affronter Raphaële pour rester dans la course.

Vient le moment de disputer l’épreuve de confort. Les nouveaux Rouges découvrent avec étonnement le départ de Tiffany. Candice s’énerve en apprenant que Dylan a voté contre Clémentine et qu’elle a sorti un collier d’immunité. Bref, de toute façon, il est temps de combattre pour un poulet frites. L’épreuve ? Une personne doit passer d’une plate-forme à une autre grâce à deux supports tenus par les autres membres de l’équipe.

Une victoire inattendue

Clémence est la personne choisie par les Jaunes, Cassandre celle des Rouges. Les Jaunes avaient de l’avance, mais Clémence chute, et c’est rapidement aussi le cas de Cassandre. Les jaunes remportent -enfin- leur première épreuve et savourent particulièrement les deux poulets et les frites qu’ils ont obtenus.

Chez les Rouges, Jérémy a du mal à digérer la défaite, il s’en prend à Cassandre, et révèle à Nathalie que le collier d’immunité qu’elle a trouvé est un faux fabriqué par Javier, Pascal et Yassin. Elle prend très mal ce subterfuge. « Je viens de me rendre compte que je suis dans une équipe Rouge de faux-culs et de menteurs, raconte-t-elle. Le fait de s’être foutu de ma gueule en groupe… Je vais vraiment l’apprécier, ma vengeance. » Elle annonce qu’elle se rallie aux anciens Jaunes. Cassandre découvre un vrai collier d’immunité.

La classe n’étouffe pas Dylan

Sur les camps, les équipes retrouvent chacune un flotteur et des bambous afin de construire un radeau pour l’épreuve d’immunité, une course. Et les choses rentrent dans l’ordre, les Rouges la gagnent. Sur l’île de l’Exil, Tiffany et Raphaële ont perdu leur feu pendant la nuit à cause des trombes d’eau qui sont tombées, ce qui n’est pas le cas ni des Jaunes ni des Rouges.

Sur le camp des Jaunes, Dylan par en quête d’un collier d’immunité parce qu’il se sent en danger. Comme il n’en trouve pas, il veut fouiller le sac de Clémentine pour vérifier qu’elle ne va pas lui faire le même coup que la semaine dernière. Il se plante de sac, prend celui d’Alban qui le grille et le dit à Pascal qui s’énerve.

Chez les Rouges, le torchon brûle entre Jérémy et Cassandre. L’aventurière a pris la paille de la cabane pour la mettre près du feu et sur le toit, ce qui exaspère Jérémy ? Nathalie, Candice et Ludovic sont aussi énervés par sa décision.

Sur l’île de l’Exil, Raphaële parvient à éliminer Tiffany qui s’est vite laissée démoraliser par l’épreuve qui consiste à construire un édifice de trois étages le plus vite possible. Raphaële gagne également le feu.

Le conseil de toutes les surprises

Pascal annonce à Clémentine qu’il va voter contre elle parce qu’une éventuelle alliance avec Candice et Ludovic lors de la réunification lui fait peur. Elle lui répond qu’elle ne voterait jamais contre Clémence, Alban et lui et que si elle allait aux Ambassadeurs, elle ne céderait pas. Alban prévient Dylan qu’il va voter contre lui, donnant au blond l’envie de se venger s’il n’est pas éliminé.

Au conseil, Dylan s’excuse auprès de Clémentine pour avoir fouillé dans son sac. Elle est choquée. « Pour moi, ce n’est pas facile de l’avoir dans mon équipe », confie-t-elle. Elle aura le temps de ressasser sa rancune, parce que ses coéquipiers l’éliminent et qu’elle part sur l’île de l’Exil.