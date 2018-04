VIDEO. «Koh-Lanta All Stars»: C'était l'épisode des retournements de situation (et on a kiffé)

SURPRISES Après l’élimination de Julie et l’exil de Cédric, le nouvel épisode de « Koh-Lanta All Stars » a été riche en rebondissements…

Nathalie a mangé des mangues en cachette !

Ludovic a prouvé qu’il était le roi du feu.

Chez les Jaunes, il ne faut pas être un génie pour comprendre que les deux anciens Jaunes, en minorité, sont en danger

Vendredi, Koh-Lanta a rebattu les cartes de la survie, pour notre plus grand plaisir. Alors que Cédric, à peine débarqué sur l’île de l’Exil a juste envie d’en découdre avec Raphaële pour retourner avec mes autres, chez les Rouges, c’est la crise parce que Nathalie n’a pas dit à ses coéquipiers qu’il y avait des manguiers à côté du clan. Elle est accusée d’avoir mangé des mangues en cachette, elle soutient que ce sont des fourmis qui s’y sont attaquées. Chez les Jaunes, c’est Olivier qui inquiète tout le monde : Il a mal au ventre.

Vient l’heure de l’épreuve de confort, individuelle, qui apportera un avantage aux deux premiers. Les candidats doivent rester le plus longtemps possible suspendus à un rondin. Dylan termine premier et Yassin deuxième. Denis Brogniart leur annonce donc qu’ils sont les chefs des deux nouvelles équipes. Dylan choisit le premier ses coéquipiers et son camp.

Nouvelles équipes, nouveaux équilibres

On se retrouve donc avec une nouvelle équipe rouge, celle de Yassin, avec Javier, Ludovic, Candice, Jérémy, Nathalie et Cassandre. Les Jaunes sont désormais Dylan, Tiffany, Pascal, Clémence, Alban, Olivier et Clémentine. Ce que cette dernière ne sait pas, c’est que Dylan l’a choisie uniquement pour éviter à Yassin de se retrouver à nouveau avec elle parce qu’elle lui avait « pourri » sa précédente aventure. Mais, se sentant seule, elle part en quête d’un collier d’immunité, qu’elle trouve.

#KohLanta Alors ? Elle est pas belle la vie Ludo ? C'est Barbecue party chez Les Rouges ! pic.twitter.com/7Y428mhzJ6 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) April 6, 2018

Du côté des nouveaux Rouges, Ludovic a décidé de se faire accepter dans sa nouvelle équipe et allume un feu en deux temps trois mouvements. Il est le premier de l’histoire de Koh-Lanta à avoir réussi la manœuvre à deux reprises, chez les Jaunes et chez les Rouges. Sur l’île de l’Exil, Cédric en allume également un et il est très fier de lui.

Place au duel chez les exilés. Raphaële et Cédric ont une perche avec laquelle il faut placer des boules sur un support. Ils doivent ensuite empiler tour à tour un support, une boule, etc., jusqu’à avoir cinq boules. Une épreuve de concentration remportée par Raphaële.

Abandon, cohésion, on passe aux choses sérieuses

En arrivant, les aventuriers ont appris que les médecins avaient signé l’arrêt de l’aventure pour Olivier. Clémentine et Ludovic en ont été émus. Mais il faut passer à l’épreuve, qui consiste à passer une série d’obstacles avec un bélier qui les détruit. Ce dernier pèse tout de même 85 kg pour 5 mètres de long. Encore une fois, ce sont les rouges qui arrivent les premiers au bout de la course et emportent l’épreuve.

#KohLanta C'est une victoire pour les ... ROUGES ! RT pour les féliciter 🎉 pic.twitter.com/NROife0awR — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) April 6, 2018

Chez les Jaunes, il ne faut pas être un génie pour comprendre que les deux anciens Jaunes, en minorité, sont en danger. Le nouveau chef d’équipe se rapproche des anciens Rouges et manœuvre pour l’élimination de Clémentine, en ignorant qu’elle possède un collier. D’ailleurs, la jeune femme joue la déprimée, racontant à qui veut bien lui tendre une oreille qu’elle n’a plus envie de se battre et qu’elle se sait éliminée d’office.

Et là, c’est le drame

Lors du conseil, Dylan​ explique avoir pris des anciens Rouges parce qu’il se sentait en danger avec les Jaunes, et qu’il n’était pas lui-même avec eux. Des déclarations qui font de la peine à Clémentine. « J’ai envie de rire et pleurer à la fois, répond-elle. C’est n’importe quoi. Ça veut dire que tu as joué un faux jeu depuis le début, alors qu’Olivier et Ludovic t’ont donné toute leur confiance. T’es dégueulasse, putain ! »

Vient ensuite le moment de voter. Tout le monde désigne Clémentine, mais celle-ci sort son collier d’immunité et élimine Tiffany, à une seule voix, sous les yeux médusés de ses compagnons.