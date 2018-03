«Koh-Lanta»: L’ancienne candidate Clémence Castel n’aura plus d’enfants à cause d’une tumeur

Clémence Castel (Koh Lanta) et son compagnon Mathieu Johann, le 8 novembre 2007. — BENAROCH/SIPA

Le grand public l’a découverte en 2005 triomphant dans Koh-Lanta. Clémence Castel a fait son retour sur TF1 dans l'édition All Stars, qui réunit d’anciens candidats du célèbre jeu d’aventure.

En couple depuis 10 ans avec Mathieu Johann, candidat de la Star Academy 4, elle a eu deux enfants, Louis (7 ans) et Marin (3 ans). Deux garçons, au grand dam du papa qui souhaitait également avoir une petite fille.

« On m’a conseillé de ne pas faire un autre enfant »

Un souhait qui ne deviendra jamais réalité, a dévoilé Clémence Castel à Purepeople. « J’ai eu une tumeur hormono-dépendante. J’ai eu deux grossesses très rapprochées et ça a fait qu’une tumeur a poussé », raconte la trentenaire.

« Elle était grosse comme une balle de tennis et ça a vraiment grossi à la fin de ma deuxième grossesse, ce qui a empêché le passage de la tête du bébé. Donc j’ai eu une césarienne et comme c’est lié aux hormones, on m’a conseillé de ne pas faire un autre enfant ».

L’aventurière précise toutefois que sa tumeur, située au niveau du bassin, n’est pas cancéreuse. Pour Clémence Castel, hors de question de mettre sa vie ou celle de son enfant en danger. « De toute façon, on en voulait deux », a-t-elle déclaré. « Mathieu rêvait d’avoir une fille, c’est raté. On est très bien à quatre et on restera à quatre ».