Un joli succès. Le concert « 2023 Enfoirés, un Jour, Toujours », proposé par Les Restos du cœur, a rassemblé 8,1 millions de téléspectateurs sur TF1 vendredi, soit 40 % de part d’audience, en légère hausse par rapport à 2022, selon les chiffres de Médiamétrie cités par TF1 et publiés ce samedi.

Avec un pic d’audience à 8,6 millions de téléspectateurs et une hausse de 100.000 téléspectateurs (huit millions en 2022), il « permet à TF1 de réaliser sa meilleure audience, et plus largement la meilleure audience de la télévision depuis le début de l’année », selon la chaîne. Loin néanmoins des audiences de 2019 (8,9 millions de téléspectateurs), 2017 (10,1 millions), 2016 (11,6 millions) ou encore 2015 (11,4 millions), toujours selon les chiffres de Médiamétrie.

Mentissa et Germain Louvet ont répondu à l’appel

Réunissant certains des fidèles ayant répondu à l’appel de Coluche dès 1985, une cinquantaine d’artistes ont participé à cette édition 2023, tournée en début d’année à Lyon, avec de nouveaux visages comme Sofia Essaïdi et Mentissa, les sportifs Antoine Dupont et Esteban Ocon ou le danseur Germain Louvet.

Les recettes récoltées grâce à ce spectacle permettent aux Restos du cœur de venir en aide aux plus démunis en leur offrant des repas. Un CD ou un DVD du concert acheté équivaut à 17 repas offerts aux Restos du cœur, qui organisent leur 38e grande collecte nationale ce week-end dans les magasins.

Les Enfoirés représentent chaque année environ 10 % des ressources des Restos du cœur. L’édition 2022, alors qu’elle s’était une nouvelle fois déroulée sans public pour cause de crise sanitaire, avait permis de financer l’équivalent de 12 millions de repas, selon l’association.