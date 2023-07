M6 continue de creuser le même sillon. A « L’Amour est dans le pré » diffusé depuis 2005, et « Mariés au premier regard » à l’antenne depuis 2016, s’ajoutent dès ce soir une nouvelle émission de dating en prime time. Avec « Coup de foudre au bout du monde », une production Fremantle, la chaîne se positionne de façon assez astucieuse sur les principales thématiques estivales : l’amour, les voyages et le dépaysement. « C’est l’adaptation d’un format hollandais qui s’appelle ''B&B of love'' et qui cartonne depuis trois étés, précise Déborah Huet, directrice des programmes Fremantle France. Ils ont même fait des spin-off ! ».

Des bouteilles à la mer

Le concept ? Cinq hommes et femmes ont quitté la France ou la Belgique pour s’installer à l’étranger où ils ont ouvert des maisons d’hôtes. Alex (33 ans) vit au Cambodge, Marie-Charlotte (40 ans) s’est laissée charmer par l’Equateur, Jonathan (38 ans) a posé ses valises au Canada, Laurence (55 ans) a choisi l’Espagne et Marc (61 ans) le Maroc. Tous sont des cœurs à prendre. Mais peut-être pas pour longtemps. Trois prétendant(e) s s’apprêtent à rejoindre chacun de ces expatrié(e) s pour faire plus ample connaissance. Comment la prod a-t-elle procédé en amont ? « Chaque propriétaire de maison d’hôtes a fait le portrait-robot de son/sa partenaire idéal(e). Nos équipes de casting ont lancé des bouteilles à la mer sur les réseaux sociaux, en disant : « Est-ce que vous êtes à la recherche de l’amour ? Est-ce que cela vous fait peur de vous expatrier ? Êtes-vous prêt à vivre une aventure hors norme ?, détaille Déborah Huet. Une fois les candidatures reçues, on a essayé de faire un "matchmaking" (mise en relation de deux individus par affinités). Ensuite on a montré des photos à chaque propriétaire qui devait en sélectionner cinq ou six. Des rendez-vous vidéos ont été organisés à l’issue desquels chacun en a sélectionné trois. » Reste à savoir si la destination - découverte le jour du départ - et la nouvelle vie qui va avec séduiront les prétendant(e) s… Au bout de huit jours (ou moins si on sent que cela ne matche pas), soit il y a eu coup de cœur, soit chacun reprend sa vie d’avant.

Du dating en prime time aussi à venir sur TF1

Si M6 mise sur le dating en prime time, elle n’est pas la seule. Ainsi, à la rentrée, TF1 a annoncé qu’elle diffuserait pour la première fois une émission de rencontres à 21 heures. Présentée par Hélène Mannarino, « Ma mère, ton père, l’amour et moi » s’intéresse à huit parents célibataires qui cherchent l’amour. Leurs enfants les épaulent dans cette quête, ce que les principaux intéressés ignorent… TFX diffusera, pour sa part, « Time to love - La roue de l’amour », ou comment rencontrer à l’aveugle huit prétendants sur un « crédit temps » de cent jours.