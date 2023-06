Si M6 diffuse « Top chef » depuis 2010, c’est sur Gulli que s’installe la version All stars. La chaîne familiale avait également été choisie pour diffuser la version US de « Lego Masters ». Seize candidats, finalistes ou gagnants des éditions étrangères du concours et issus de plus d’une dizaine de pays (Brésil, les Etats-Unis, Allemagne, France, Italie, etc), participent au « Top Chef World All Stars ». Cette compétition a été initiée par l’émission américaine qui a célébré ainsi ses 20 ans. « Top chef a changé ma vie » se réjouit d’emblée Buddha Lo, vainqueur du concours à Houston (aux USA, chaque édition se déroule dans une ville différente).

Pour disputer ces épreuves enregistrées à Londres, la France est représentée par Samuel Albert, vainqueur de la saison 10. « Ce sont les Américains qui ont tout géré de A à Z. Ils ont contacté directement les candidats. Nous n’avons pas les secrets du casting, explique Julien Figue, directeur délégué adjoint du pôle jeunesse du groupe M6. Samuel Albert, en plus d’avoir remporté une saison anniversaire, parle très bien anglais, donc je suppose que cela a dû jouer en sa faveur… »

« Cette compétition va être démente »

Dès le premier épisode, diffusé outre-Atlantique en avril dernier, le principal intéressé, chef du restaurant Les Petits Prés à Angers, avoue : « C’est une lourde tâche qui pèse sur mes épaules. » D’autant que, de toute évidence, certains candidats gardent un œil sur les versions étrangères du concours et se sont forgé une opinion sur certains concurrents. « J’ai tout de suite reconnu Samuel, reconnaît Charbel Hayek, vainqueur de Top Chef Moyen-Orient Afrique du Nord. Je sais que c’est un excellent cuisinier. Cette compétition va être démente. »

Diffusé en anglais doublé en français, chaque épisode propose une épreuve coup de feu et une épreuve éliminatoire jugées par de grands chefs et experts culinaires du monde entier, suivies de l’élimination d’un candidat, le tout en 55 minutes. Un format qui assure sans doute une version plus rythmée que celle de M6 (bien plus longue !) mais qui laisse moins de temps pour observer la réalisation des plats. « Effectivement, c’est plus dense, les épreuves durent un peu moins longtemps, concède Julien Figue. C’est le montage à l’américaine donc, oui, il y a des différences avec le format hexagonal. » De façon générale, Julien Figue considère que le Top Chef US est différent de la version sur M6. Déjà parce qu’il y a eu des ajouts au format original, comme « La Boîte noire » (goûter un plat à l’aveugle et le reproduire le plus fidèlement possible).

Un plat pour 100 personnes à base de riz

D’autres critères contribuent également à distinguer les deux versions. « En France on accueille dans l’émission des cuisiniers qui sont des experts, la plupart d’entre eux ont déjà des restaurants, ou en tout cas de bons postes dans certains établissements, donc le niveau de cuisine est différent et forcément les épreuves sont plus ambitieuses, là où la version américaine est beaucoup plus sur la cuisine du quotidien avec les aliments de tous les jours. » Ainsi, au menu des épreuves (l’une d’entre elles a été tournée dans le château de Downton Abbey), il est question du parfait amuse-bouche qui puisse tenir sur un cracker, ou d’un plat à base de riz pour 100 personnes.

Pour la finale, les candidats quitteront Londres pour Paris. A cette occasion, les chefs étoilés Hélène Darroze et Alain Ducasse rejoindront le jury. Le gagnant ou la gagnante de cette première édition « Top Chef World All Stars » remporte, entre autres, 250.000 dollars (228.275 euros).