On n’imagine pas un été sans rosé piscine, sans tongs aux pieds, ni sans le parasol qui s’envole. On n’imagine pas, non plus, un été sans Fort Boyard. L’émission culte de France 2 rempile pour une 34e saison, ce samedi soir. À l’occasion de l’inauguration de Fort Boyard Aventures, l’action game officiel, qui a ouvert à Montpellier, 20 Minutes a interrogé Olivier Minne, qui fête cette année sa 20e année aux commandes du jeu, et André Bouchet et Anthony Laborde, les incontournables Passe-Partout et Passe-Muraille.

Avec eux, on a évoqué leur joie de retrouver le fort, chaque année, la passion que les Français ont pour cette émission, mais aussi les nombreuses nouveautés de cette saison.

Pour sa 34e année, Fort Boyard accueille de nouveaux personnages : Passe Oussakass, et le cousin de la Boule, qui fut l’un des geôliers du fort pendant vingt ans. Et la Bohémienne fait son grand retour. Enfin, une nouvelle mécanique, les Nouveaux atouts du Père Fouras, devrait, à coup sûr, chambouler l’aventure. La suite, en vidéo, ci-dessus.