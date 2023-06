L’équipe de « Touche pas à mon poste » s’agrandit. L’animateur de l’émission, Cyril Hanouna, a en effet annoncé au Parisien qu’Évelyne Thomas et Alex Goude le rejoindront

sur C8. Et ce n’est qu’un début. Car les anciens animateurs de « C’est mon choix » sur France 3 et de « La France a un incroyable talent » sur M6 ne seront pas les seuls à intégrer sa bande. L’écrivain Yann Moix et l’éditeur Éric Naulleau doivent, eux aussi, faire leur grand retour aux côtés du trublion du PAF.









« L’année prochaine, on va essayer encore d’upgrader l’émission, a annoncé lundi soir Cyril Hanouna. Sachez qu’on n’a jamais eu autant de demandes d’intégrer TPMP. Un truc de fou. Il y aura des animateurs très connus qui viendront nous rejoindre, ainsi qu’une personne qui vient de la politique et une autre presque mondialement connue ».





"Deux animateurs très connus vont nous rejoindre" @Cyrilhanouna fait le point sur la saison prochaine ! #6A7 #TPMP pic.twitter.com/0aAF5VsDrZ — TPMP (@TPMP) June 19, 2023







D’autres figures historiques du programme pourraient, au contraire, annoncer leur départ. Affaire à suivre...