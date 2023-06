A la fois concentré et stressé, le chanteur Hervé regarde le sol des couloirs de La Cigale pendant que l’instrumental épique de Pulsions se lance. Vingt secondes plus tard, la révélation masculine des Victoires 2021 porte le micro à ses lèvres, articule énergiquement les premières paroles de son titre et court rejoindre son public. Cette scène d’intimité artistique, presque personne ne l’a vu. Mais grâce au nouveau dispositif de réalité virtuel mis en place par France Télévisions, elle est désormais disponible.

En effet, à l’occasion de la Fête de la Musique, le groupe audiovisuel proposera à ses spectateurs une expérience de métaverse inédite. Celle-ci est liée à l’émission Carte Blanche à Hervé, diffusée en début de soirée sur la chaîne Culturebox (canal 14 de la TNT). Et si l’on en croit Fabien Henrion, producteur de l'émission Culturebox, cette nouvelle expérience est un « retour en enfance mais pour un contenu très sensible et artistique ».

« Offrir du contenu exclusif au public »

Plongé de nuit dans la ville imaginaire Culturebox, le public, accueilli par les avatars de Daphné Bürki et Raphäl Yem, pourra se déplacer vers des activités en lien avec la musique de l’artiste aux origines bretonnes. La couleur orange des visuels de l’album se retrouve dans les lumières de la seule rue de cet univers factice, où l’on peut déplorer le manque de détails visuels. La découverte de ce monde se construit autour d’une petite aventure, dans laquelle la collecte de boîtes donne accès à quatre activités aux intérêts inégaux.

La première plonge joueurs et joueuses dans un cube où le papier peint mural représente la chambre d’ado de l’artiste. Un visuel déjà présent à l’intérieur de la pochette du vinyle. Au centre de la pièce un bouton n’attend qu’à être actionné pour entraîner la chute des murs et permettre de décortiquer avec un sampleur un des sons d’Hervé. Mais c’est la salle trois qui pousse l’immersion au maximum. Puisqu’après avoir vécu les instants précédant l’entrée sur scène, le spectateur est projeté derrière le chanteur afin de revivre la prestation en 360 degrés. On peut alors profiter, pendant quelques minutes, de la performance énergétique d’Hervé à La Cigale face à une salle pleine à craquer.





Le chanteur Hervé Le Sourd, dit Hervé, lors de la 47ème édition du festival Le Printemps de Bourges. - SADAKA EDMOND/SIPA

« Décliner cela avec d’autres artistes »

L’idée de ce projet va plus loin qu'une seule collaboration avec Hervé. En effet, pendant deux mois les équipes de la cellule Graphisme Temps Réel de France Télévisions ont construit les premières briques d’un monde qui n’attend qu’à s’agrandir. « Le but c’est de décliner cela avec d’autres artistes et d’offrir du contenu exclusif au public », explique Cynthia Gravet, co-responsable du projet. Avant que son collègue Lucas Bastian n’ajoute : « Hervé était très impliqué dans le projet. Il a proposé de nombreuses idées comme celle du sampleur et nous a laissé filmer son concert à La Cigale ! »

Il s’agira maintenant de savoir si cette expérience rencontrera son audience. Cela pourrait s’avérer compliqué car l’évènement est uniquement disponible pour les propriétaires du casque Oculus Méta Quest. En tout cas Hervé est le premier fan de ce multivers, puisqu’une fois revenu de son périple irréel, où il s’est vu gesticuler sur scène, il s’est empressé de serrer la main de Lucas Bastian en déclarant : « Merci mec, c’est énorme ! ».