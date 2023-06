Au Grimaldi Forum de Monaco,

John Goodman était ressorti de toutes les projections impressionné par « la nouvelle génération d’acteurs ». Le président du jury du 62e Festival de télévision de Monte-Carlo l’avait expliqué à la presse et il l’a prouvé lors de la cérémonie de clôture, mardi soir, en distinguant « un jeune comédien, un adolescent » pour « sa performance ». Faisant une entorse au règlement de la compétition monégasque, la star américaine, « chamboulée », a décerné le Prix spécial du jury (normalement attribué à un film ou à une série) au jeune Français Timi-Joy Marbot, 17 ans, à l’affiche du téléfilm Le Colosse aux pieds d’argile.

Déjà récompensé au Festival de Luchon, l’unitaire diffusé il y a peu sur TF1 et inspiré de l’histoire de l’ancien rugbyman Sébastien Boueilh, victime d’un pédocriminel dans son enfance, a également raflé la Nymphe d’or du Meilleur film. Celle de la Meilleure série est revenue à Ten Pound Poms (dès le 18 août sur OCS Max) dont l’acteur principal, Warren Brown, a aussi remporté le prix d’interprétation masculine. Parmi les actrices de la sélection, c’est la Danoise de 27 ans, Marie Reuther (Chorus girls), qui est ressortie vainqueur. La production allemande en six épisodes The seed a, elle, décroché les statuettes de la Meilleure création et du public.





Le prix de la Meilleure série du 62e @festivaltvmc est revenu à l'équipe de #TenPoundPoms, qui sera diffusée à partir du 13 juillet sur #OCSMax #festivaltv #montecarlo pic.twitter.com/LHQuUr6j7V — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) June 20, 2023



« Parler au nom de toutes les victimes »

Mais celui du Grimaldi Forum, où la cérémonie était animée par Léna Situations et le britannique Ricky Whittle, n’a eu d’yeux (embués) que pour Timi-Joy Marbot, visiblement très ému au moment de recevoir son prix. « C’était assez compliqué de faire ce rôle. Je devais parler au nom de toutes les victimes, de toutes les personnes à qui ça arrive. Je devais représenter l’histoire de Sébastien », a-t-il dit des sanglots dans la voix.





Le discours très émouvant de Timy-Joy Marbot, qui a reçu le Prix spécial du jury du 62e @festivaltvmc pour son rôle dans le film #LeColosseauxpiedsdargile pic.twitter.com/2rHZZZCTN3 — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) June 20, 2023



Le comédien joue le rôle du rugbyman, incarné par Eric Cantona à l’âge adulte, dans sa jeunesse. Un peu plus tôt, John Goodman saluait sa performance sur « un important sujet inexploré », celui de « la pédophilie, des agressions sexuelles et des viols commis contre les enfants ». « Il a réussi à nous captiver, à nous émouvoir, à nous secouer et à nous toucher » en « dépeignant avec brio la lutte contre le silence », a expliqué le président, également au nom de ses six jurés, dont les acteurs Sara Mortensen et Shane West.

Timi-Joy Marbot, lui, s’est dit « persuadé que les artistes peuvent faire bouger les choses » à ce sujet. Et, a priori, ils l’ont fait. Egalement sur scène pour recevoir le prix du Meilleur film, Sébastien Boueilh a expliqué qu’en « rendant visible l’invisible, ce téléfilm a déjà sauvé des vies ». « Le jour de sa diffusion, le 119, le numéro de l’enfance en danger, a enregistré 20 % d’appels en plus. L’association que j’ai créée, et qui s’appelle également Colosse aux pieds d’argile, a parallèlement reçu plus de 500 hommes victimes, sans compter les femmes », a-t-il aussi précisé.