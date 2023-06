Au Grimaldi Forum de Monaco,

Les équipes des neuf séries de fiction en compétition au 62e Festival de télévision de Monte-Carlo seront fixées mardi soir. Pas avant ! Ce lundi face à la presse, qui a bien essayé de lui soutirer quelques indiscrétions sur le palmarès, le président du jury, l’acteur américain John Goodman (La Famille Pierrafeu, The Big Lebowski, 10 Cloverfield Lane, etc.), n’a rien voulu lâcher. A part « un certain consensus » avec ses jurés. Ah, et si, quand même, il a dévoilé le nom du vainqueur. Rien que ça. « C’est moi ! J’ai gagné un voyage gratuit à Monaco », a-t-il juré, irrésistible.

Fan des séries Ted Lasso et Succession, le comédien, qui profitera sans doute de sa visite en Principauté pour bien fêter ses 71 ans (son anniversaire tombe aussi ce mardi), a en tout cas apprécié « regarder des choses qu'[il] n’aurait pas forcément vu autrement ». Dans la sélection officielle, seules deux productions sont américaines, les sept autres concourent sous pavillons européens, mais aussi japonais, israélien et australien. « Et il y a tellement de bons acteurs dans tous ces pays, s’est-il réjoui. C’est très encourageant, très énergisant de voir travailler cette nouvelle génération. »

Il conseille aux acteurs de « prendre soin d’eux »

« Les choses changent à une vitesse folle, a aussi reconnu l’acteur. Mais il y a une bonne chose : Il y a plus de travail pour plus de gens dans cette industrie. » Des gens, des talents à qui ce monstre du cinéma a pu aussi adresser quelques conseils. « Détendez-vous. Je ne l’étais pas assez. Écoutez. Faites attention à ce qu’on vous dit. Et lisez, lisez, lisez. Lisez des livres, lisez des scripts, lisez différents styles. Si vous le pouvez, essayer aussi de travailler avec le plus de monde différent », a détaillé celui qui est lui-même à l’affiche de deux séries en ce moment (The Conners, The Righteous Gemstones).









« Prenez soin de vous, de votre santé mentale et de votre corps », a aussi insisté l’acteur, qui s’était ouvert il y a quelques années sur son changement radical de style de vie, son combat contre l’alcoolisme et une impressionnante perte de poids. « Les récompenses sont grandes », a-t-il assuré, plus solennel, avant de retrouver un ton beaucoup plus rieur. John Goodman enchaîne les vannes. Il devrait encore en réserver quelques-unes pour la cérémonie, mardi soir. On espère et on a hâte.