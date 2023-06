Au Festival de télévision de Monte-Carlo,

Le 26 mars 1973, le public américain plongeait pour la toute première fois dans les (sombres) secrets de Genoa City. Oui, 1973 ! Le soap américain Les Feux de l’amour (The Young and the Restless en version originale), toujours en production pour le plus grand bonheur de millions de téléspectateurs à travers le monde (qui le suivent sur TF1 en France), vient d’avoir 50 ans. Et attention les yeux : 12.500 épisodes ont déjà mis en boîte. Une incroyable longévité, des chiffres renversants et un anniversaire fêtés en grandes pompes samedi au Festival de télévision de Monte-carlo.

Melody Thomas Scott et Amelia Heinle (Nikki Newman et Victoria Newman, mère et fille) mais aussi Christel Khalil (Lily Winters) et Bryton James (Devon Hamilton) étaient de la partie. Au programme : séance de dédicaces avec les fans dans l’après-midi, bougies à souffler en fin de soirée et, surtout, des souvenirs à la pelle.





Melody Thomas Scott, Amelia Heinle, Christel Khalil et Bryton James samedi soir au Monte Carlo Bay où une soirée était organisée pour célébrer les 50 ans du soap opéra américain - Fabien Binacchi / ANP

« Je trouvais tous les acteurs tellement beaux »

Amelia Heinle, qui a repris en 2005 le rôle laissé par Heather Tom, a eu 50 ans elle aussi en mars. Et elle a grandi avec la série, même si, « plus jeune », elle « n’était pas vraiment autorisée à regarder des soap operas », a-t-elle confié à 20 Minutes. Elle explique franco : « Mon père disait : ''pourquoi tu t’intéresses à ces bêtises''. Puis je suis arrivée à un âge où j’ai pu me montrer un peu rebelle. Et j’ai fait un comparatif, avec quelques épisodes de chaque show. Et pour moi, Les Feux de l’amour était vraiment le meilleur. Très classe. Puis, je trouvais tous les acteurs tellement beaux ». « Et c’est pour ça que tu es dedans maintenant », lui souffle, très complice, sa mère à l’écran.

Star du programme depuis 1979, Melody Thomas Scott, 67 ans, est celle dont le nom s’affiche au générique depuis le plus grand nombre d’années. Une double vie qui lui permet aujourd’hui de jouer quasiment à l’instinct. « Les scénaristes décident ce que Nicky va faire. Et, même si, des fois, je ne suis pas vraiment ravie de leurs plans, je n’y pense pas et je le fais. Après avoir été sur une série pendant autant d’années, votre cœur et votre cerveau sont habitués à comprendre ce qui est attendu. Et tout est fluide », explique-t-elle, prête à rempiler encore pour plusieurs milliers d’épisodes, qui sait.

Comme sa collègue Amelia ? En tout cas, « si je suis déjà là depuis si longtemps, c’est parce que je me se sens vraiment bien avec toute l’équipe », explique Amelia Heinle. « J’ai un peu l’impression qu’on est une famille », conclut-elle. Une famille qui semble être réunie pour encore un bout de temps.