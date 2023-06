Au Grimaldi Forum de Monaco,

Au nombre de cris lancés par les fans postés devant le Grimaldi Forum, difficile de départager les cast des Anneaux de pouvoirs, de Ted Lasso ou encore des (inextinguibles) Feux de l’amour (50 ans cette année, s’il vous plaît). Il y avait du beau monde vendredi soir sur le premier tapis rouge du 62e Festival de télévision de Monte-Carlo. Des personnalités venues souvent de loin. La vraie star de cette soirée d’ouverture était, elle, arrivée dans la Principauté en voisine.

La Française Julia De Nunez, Brigitte plus que vraie que Bardot dans le biopic éponyme, tout juste diffusé sur France 2, a reçu des mains de SAS le Prince Albert II de Monaco le tout premier prix de ces cinq jours de rencontres et de compétitions. Un trophée récompensant un « talent exceptionnel ». Chapeau pour un premier rôle. La « Nymphe d’or internationale du meilleur espoir » en main, l’actrice de 23 ans a rendu un hommage appuyé à la cocréatrice de la série (avec son fils Christopher), la réalisatrice Danièle Thomson, également présente parmi les VIP qui s’étaient pressés dans le centre de congrès.

« Alby » et Harlan Coben dans la même université

C’était juste avant l’arrivée sur scène d’Harlan Coben. L’écrivain, habitué de voir ses histoires portées à l’écran (Ne le dis à personne, Une chance de trop, etc.), était justement là pour la présentation, en première mondiale, du pilote de Shelter - à découvrir en août sur Prime Video, adaptation de son roman À découvert. Et il n’est pas non plus reparti les mains vides. Le souverain monégasque lui a remis un Diplôme d’honneur pour sa « contribution exceptionnelle à la littérature, aux arts et au divertissement dans le monde ».





@HarlanCoben a reçu des mains de SAS le Prince Albert II de Monaco un diplôme d'honneur pour sa « contribution exceptionnelle à la littérature, aux arts et au divertissement dans le monde » @festivaltvmc #FestivalTV #MonteCarlo



Une distinction inédite que l’auteur, interviewé par 20 Minutes, a acceptée non sans livrer une anecdote tombée à pic. Il y a quarante ans, l’écrivain partageait les bancs du Amherst College, une prestigieuse université américaine, avec l’hôte de la soirée. Et avec une certaine familiarité. « J’étais en première année, j’avais peur et je ne connaissais personne. Un ami m’a présenté à ''Alby'', un senior qui était le gars le plus gentil. C’était un type normal. Il portait toujours un survêtement vert, a même détaillé Harlan Coben. Quand je le croisais, je lui disais toujours ''Salut Alby''. Un autre étudiant m’a demandé : ''Comment tu l’as appelé ? Son nom, c’est pas Alby. C’est le Prince Albert II de Monaco''. »





SAS le Prince Albert II salue la mémoire de son père le Prince Rainier III, « visionnaire » en lançant le @festivaltvmc en 1961 #FestivalTV #FTV #MonteCarlo



Ce surnom restera-t-il jusqu’à mardi soir et la cérémonie de clôture ? Neuf productions de fiction et neuf documentaires doivent y être départagés par les deux jurys présidés par l’acteur John Goodman (La Famille Pierrafeu, The Big Lebowski) et le producteur exécutif Tom Jennings. La compète a déjà démarré sur le Rocher.