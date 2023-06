Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, avant toute chose, la journaliste en charge de la rédaction de cet article adore manger, mais n’est pas une critique gastronomique. (Même si j’avais préféré le menu gagnant !) Après une ultime épreuve culinaire et quatorze semaines de compétition, Hugo Riboulet, 24 ans, a remporté la saison 14 de « Top Chef » sur M6. Le candidat de la brigade bleue de Philippe Etchebest a mis un terme à la série de victoires consécutives de la cheffe Hélène Darroze, en récoltant 54,81 % des voix face à Danny Khezzar, dont le parcours exceptionnel a été vivement salué dans l’émission.

20 Minutes, qui avait été convié au dîner de la finale enregistrée en décembre dernier au Four Seasons George V, à Paris, avait plébiscité le menu d’Hugo. On revient sur cette grande dégustation :

Les menus





A gauche, le menu A concocté par Danny Khezzar et à droite le menu A réalisé par Hugo Riboulet. Les deux chefs ont vécu un véritable marathon de 10 heures en cuisine. - S.A/20 Minutes

Les entrées





Deux entrées de toute beauté avec des coups de cœur pour la croquette du menu A et le cappuccino du menu B. - S.A/20 Minutes

Entrée A (Danny) : De l’ombre à la lumière, gambero rosso, chou-fleur, railfort

Dès son arrivée sur la table, la beauté de l’assiette a conquis le public. Quelle surprise, quand l’armée de serveurs nous a expliqué que le plat allait changer de couleur après la vaporisation (oui dans des flacons de parfum) d’une sauce vinaigrée. Malheureusement, la magie n’a pas opéré. Et la fin de la sauce était assez costaude. Mention spéciale à la croquette de gambas, un pur délice.

Entrée B (Hugo) : Feuille à feuille des sous-bois et cappuccino de 8 heures

I-N-C-R-O-Y-A-B-L-E cappuccino aux champignons. Cette chaleur, ce réconfort. On est totalement fan. Il a fait l’unanimité sur ma table. Même si mon feuille à feuille était moins beau que celui de ma voisine, il est tout aussi bon avec du croquant, du moelleux et de l’acidité apportés notamment par le foie gras et la pomme.

Résultat du match : Victoire de l’entrée B pour mes papilles.





Les plats





Après des entrées pleines de surprises, on espère faire aussi de belles découvertes à la dégustation des plats. - S.A/20 Minutes

Plat A (Danny) : Omble du lac vert, coquillages, shiso et cerfeuil tubéreux

J’ai tout simplement dévoré ce plat. La sauce était très savoureuse. La cuisson du poisson était juste ce qu’il fallait, délicate et pas trop cuite. Enfin, mention spéciale à cette arête de poisson en charbon végétale, légèrement relevé mais l’ultime touche d’un plat excellent.

Plat B (Hugo) : Noix de Saint-Jacques dorée, gâteau de chou vert, sucs des barbes de Saint-Jacques au vin rouge

Plus lourd que le plat A, le plat B avait beaucoup d’atouts : trois grosses noix de Saint-Jacques délicieuses et bien cuites, des noisettes qui amènent du croustillant, un gel d’agrumes discret, mais le chou tassait un peu. Séparément tout est excellent, ensemble il y a un trop-plein.

Résultat du match : J’ai nettement préféré le plat A, donc tout va se jouer au dessert… Je ne suis pas une grande fan de chocolat, mais c’est « Top Chef » donc je vais me laisser surprendre.

Les desserts





Quand on n'aime pas le chocolat, on est quand même bien contents de voir arriver de la vanille. - S.A/20 Minutes

Dessert A (Danny) : Tarte soufflée chocolat et le mont vanille brûlée

Avant tout de chose, nous n’avons pas de mode d’emploi lors des services, donc j’espère que toutes les personnes qui ont mangé les algues qui étaient avec l’azote vont bien. La pâte à tarte était très bonne. L’effet du petit soufflé a bien fonctionné et même s’il n’était que décoratif, celui de l’azote était sympathique. Le mont vanille ne m’a pas transcendé mais la touche de bergamote - je crois - lui donnait du peps.

Dessert B (Hugo) : Voile chocolat, sarriette, poivre de Timut

Quel dessert délicat avec ce petit voile, qui s’est révélé léger, un peu mou mais très bon. La tuile était excellente. J’ai été très surprise par l’acidité et surtout le côté herbacé. C’était vraiment un dessert doux et gourmand.

Résultat du match : Moins chocolaté, le dessert B a été plus agréable en bouche. Mais une tarte soufflée, c’est culotté.

La notation





Les deux propositions étaient très intéressantes, mais il fallait faire un choix. - S.A/20 Minutes

Si certains et certaines de mes camarades ont eu des avis très tranchés, j’ai trouvé les deux propositions vraiment intéressantes, le dessert m’a donc aidé à trancher. Et c’est le menu B qui a récolté le plus de points. Félicitations aux deux candidats pour tout leur travail !