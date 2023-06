Ils n’étaient plus que trois à prétendre emporter la cinquième saison de Mask Singer. Lors de la grande finale de vendredi soir, se sont affrontés la biche, le husky et le chameau. Chaque candidat a d’ailleurs chanté avec un finaliste de la saison précédente. Ainsi le husky a Cassé la voix avec l’éléphant, qui n’était autre que Keen’V, « le plus antillais des mecs de Rouen » selon le Palmashow.





C'est enfin l'heure de découvrir qui se cache sous le costume du grand gagnant de cette édition 🥇 ! Le Husky a ébloui public et enquêteurs

Aviez-vous trouvé son identité ? 🔎❤️ https://t.co/sNiRowggm6 — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) June 2, 2023







Et c’est finalement le chien nordique qui s’est imposé, avec sous son masque, la présence du ténor Vincent Niclo que l’humoriste Jeff Panacloc avait identifié dès les émissions précédentes. Derrière le chameau, se cachaient les stars des réseaux sociaux Nico et Daniela Capone. Enfin c’est la chanteuse et actrice Aurélie Konaté, ancienne participante de la « Star Academy », qui portait le costume de la biche.