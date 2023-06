Qui succédera à Nour au palmarès des gagnants de The Voice ? Une seule chose est sûre : le vainqueur sera un homme car le carré de finalistes de la saison 12 du télécrochet est intégralement masculin. Arslane, Aurélien, Jérémy et Micha s’affronteront en musique ce samedi, dès 21h10 sur TF1. Passage en revue des forces en présence.

Arslane

Il aura fallu un peu de temps pour qu’Arslane, membre de l’équipe d’Amel Bent, laisse son armure se fendiller. Il faut dire que le jeune homme de 26 ans, installé en France depuis deux ans, a vécu des choses difficiles, dont du harcèlement scolaire et a quitté son pays natal (dont il ne souhaite pas parler en interview). Celles et ceux qui ont suivi son parcours dans The Voice ont assisté à son émancipation en musique. Son atout est ce je-ne-sais-quoi qui émane de lui quand il chante et qui mêle force, fragilité et émotion.

Aurélien

« Je prendrais Queen, Florent Pagny, Andrea Boccelli et les sons puissants du dernier album de Muse et je les mettrais dans un shaker », nous disait Aurélien pour décrire ce à quoi pourrait ressembler son premier album. Le trentenaire, venu du Lot-et-Garonne et qui a quitté son emploi de magasinier, aime à se présenter comme un « monsieur tout-le-monde » auquel le public peut s’identifier. En revanche, sa voix de ténor, est loin d’être commune. C’est bien dans sa puissance vocale que réside le principal atout du talent de l’équipe de Zazie.

Jérémy

Originaire de Lyon, installé en Ecosse depuis dix ans où il enseigne le français, Jérémy Levif rattrape cette année des rendez-vous manqués. En 2021, il s’est inscrit une première fois au casting de The Voice France mais n’a pas été retenu. En revanche, il a été sélectionné pour la version britannique du télécrochet à laquelle il a candidaté en parallèle. Avec brio : il a atteint la demi-finale. L’année dernière, il a à nouveau tenté sa chance pour l’émission de TF1. Il a été retenu mais n’a finalement pas pu passer son audition à l’aveugle car testé positif au Covid… Sa troisième tentative fut la bonne. Le voici en finale, dans l’équipe de Vianney, où il défendra le registre pop rock qu’il affectionne.

Micha

A 18 ans, Micha est le benjamin de ce plateau de finalistes. Protégé d’Amel Bent, ce jeune talent a quitté sa Guyane natale pour vivre l’aventure The Voice en métropole. Son interprétation de Puisque tu pars, en demi-finale, prenait ainsi un sens particulier et se chargeait d’émotions. Celui qui dit aimer la pop, le r’n’b et le gospel aura à cœur de prouver que le talent n’attend pas le nombre des années. Mais la jeunesse n’est jamais un obstacle pour triompher à The Voice, au contraire… Les gagnants passés avaient tous moins de 25 ans au moment de leur victoire, à l’exception de Slimane qui, en mai 2016, en avait 26.