Elle a fait partie d’un girls band ultra-connu des années 1990. Vendredi, dans « Mask Singer », l’émission de TF1 où des personnalités chantent cachées sous des déguisements grandioses, la star internationale Mel B, grimée en soleil, a dû se démasquer. Le phénix a également dû montrer son visage : la comédienne Anny Duperey se cachait dessous.

Michèle Barnier, Elodie Frégé, Kev Adams et Jeff Panacloc, le jury de « Mask Singer » cette année, a longuement hésité pour savoir qui de Victoria Abril, Mathilda May et Chantal Lauby se cachait sous le costume du phénix. Finalement, Anny Duperey a découvert son visage durant l’émission.





"Je ne peux pas croire que vous ayez pu penser que c’était moi !" a lancé Mel B une fois son masque retiré. La Spice Girl, qui a interprété "Roar" de Katy Perry, a réjoui Camille Combal et le jury, Kev Adams ne pouvant s’empêcher de blaguer. Elle a essayé de nous piéger", a lâché Camille Combal lorsque la chanteuse s’est démasquée. « Je suis heureux de vous revoir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous sommes sortis ensemble il y a quelques années », a-t-il plaisanté avant d’ajouter : « On est très heureux, on est de grands fans ! ».