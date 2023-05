Quelle folle journée attend les fans de la famille royale ! Samedi, le roi Charles III sera couronné à l’abbaye de Westminster comme tous ses prédécesseurs depuis 900 ans. Comme sa mère, Elizabeth II, dont le couronnement fut diffusé en direct à la télévision en 1953 (une première grâce à un nouvau dispositif technique nommé Eurovision), cet événement historique sera retransmis à travers le monde, et couvert par une myriade de journalistes.

Les chaînes de télévision françaises seront elles aussi bien évidemment aux premières loges pour suivre ce couronnement et proposeront dès l’aube des éditions spéciales. A Londres, ou depuis Paris, elles multiplieront les intervenants et les duplex pour capter au mieux ce grand moment royal. France Télé, TF1, BFMTV, M6… Petit tour d’horizon pour savoir où suivre cet événement historique pas à pas.

TF1 et une armée d’invités

Dès 6h30, la chaîne d’informations du groupe LCI vous plongera au cœur de la capitale britannique grâce aux envoyés spéciaux Anne-Chloé Bottet et Christophe Beaugrand, en direct de la célèbre avenue The Mall. Sur la première chaîne, les deux présentateurs phares du 20 Heures Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau vous attendront à partir de 9 heures en plateau. Leur mission ? « Etre pédagogique et didactique, traduire une cérémonie de couronnement au plus grand nombre et en apprenant un maximum de choses », explique à 20 Minutes Antoine Guélaud, directeur des opérations spéciales de TF1. Pour cela, ils seront accompagnés d’une pléthore de spécialistes de la monarchie britannique à l’image de Samantha de Bendern, chercheuse associée à l’Institut royal des affaires internationales ou encore Philip Kyle, biographe de Charles III qui a travaillé pendant plus de trois ans pour la fondation du nouveau souverain. D’autres biographes royaux se joindront à eux pour commenter la cérémonie, comme Isabelle Rivère et Marc Roche. Sur place, quinze envoyés spéciaux arpenteront les rues londoniennes pour faire vivre l’événement au plus près.

France Télévisions au taquet dès l’aube

France 2 se la jouera matinale également en consacrant de larges séquences à l’événement dans Télématin, puis Julian Bugier prendra le relais en plateau à partir de 9h20. Depuis Paris, il nous fera vivre le couronnement grâce à de nombreux reporters au Royaume-Uni, mais pas seulement. Louise Eckland sillonnera les rues de la capitale à bord d’un taxi électrique et l’envoyée spéciale Marianne Murat prendra la température en Australie, pays du Commonwealth. « Notre mission est d’être dans l’information, la précision, l’expertise. On compte aussi sur des personnes en plateau qui vont pouvoir nous décrypter au mieux ce qu’on vit et ce que ça représente pour la couronne britannique », précise Caroline Thébaud, rédactrice en cheffe des opérations spéciales de France 2. Et qui de mieux placé que notre Stéphane Bern nationale pour nous accompagner sur cette journée ? Le spécialiste des têtes couronnées commentera les faits et gestes de Charles III aux côtés d’Hermine de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, ou encore de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télé.

BFMTV en direct de Londres

L’objectif de la chaîne d’infos ? « Traiter cet événement comme on traite tous les événements, avec la force de l’image en direct, ce qu’on sait faire au quotidien », assure Philippe Corbé, directeur de la rédaction de BFMTV. Et c’est depuis Londres que Jean-Baptiste Boursier démarrera les festivités à partir de 9 heures avec un plateau délocalisé spécialement pour l’occasion. Le présentateur nous fera vivre ce grand jour au cœur de la capitale, entouré d’éditorialistes comme Aurélie Casse et Thierry Arnaud, mais aussi des reporters de la chaîne comme Ashley Chevalier (sur le pont dès les premières lueurs du soleil). Des spécialistes de la royauté et des experts en politique internationale apporteront également leur éclairage.

Une semaine très british sur M6

Sur la six, les téléspectateurs pourront suivre la cérémonie royale dans l’édition spéciale du 12.45 présentée par Dominique Tenza. Entouré d’un historien passionné par la Grande-Bretagne et par une journaliste de chez Madame Figaro, il commentera en direct les images du couronnement. Une édition qui viendra clôturer une semaine très british pour le groupe audiovisuel, qui consacrera quotidiennement des émissions sur le sujet : tous les jours à 14 heures dans Un jour un doc sur M6, ou encore en prime time mercredi à 21h05 dans l’émission intitulée Harry et Meghan : le grand déballage. Il y en aura donc pour tous les goûts.