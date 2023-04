La sentence a été irrévocable pour Helena. La kiné belge de 27 ans a été éliminée par les aventuriers de « Koh-Lanta, le feu sacré » lors du conseil du dernier épisode diffusé mardi sur TF1. Plusieurs mois après le tournage, elle ne décolère pas d’avoir été trahie par celles et ceux qui prétendaient voter « au mérite ».

Vous étiez très surprise de votre élimination…

Je ne m’attendais clairement pas à ça. J’ai été déçue par ce qui est pour moi une trahison générale. Tout le monde disait que c’était le « Koh-Lanta » du mérite mais, si on suit cette logique-là, ce n’était pas à moi de sortir. J’ai toujours voté davantage en fonction du mérite que des affinités. Je n’aurais jamais éliminé quelqu’un de « fort » pour pouvoir gagner des épreuves. Pour moi, si tu es bon aux épreuves et que tu t’actives sur le campement, tu ne mérites pas de partir.

Quel est le vote contre vous qui vous a le plus surpris ?

Je pensais que Tania allait sortir car Gilles, Laura et Nicolas devaient voter contre elle. C’est donc le vote de ces trois-là contre moi qui m’a le plus désagréablement surprise. A mon avis, ils ont voulu faire un gros coup parce qu’ils pensaient que je serais redoutable à l’épreuve des poteaux.

C’est plutôt flatteur d’être éliminée parce que l’on fait « peur » aux autres, non ?

C’est flatteur, mais ça m’a vraiment déçue parce que je n’ai pas du tout cette mentalité-là. Je n’aurais jamais voté contre Clémence, par exemple. Elle est super performante et a clairement sa place dans le jeu. Cela a révélé la mentalité de tout le monde : il y a ceux qui veulent se mesurer aux « forts » et ceux qui veulent les éliminer pour leur passer devant.

Votre nom avait évoqué dès le premier jour de l’aventure, car certains vous trouvaient trop dirigiste…

Les gens se sont trompés sur moi et ont eux-mêmes changé leur intention de vote à l’époque. J’ignorais complètement qu’ils voulaient m’éliminer. Ils se sont sûrement dit que ce n’était pas parce que j’avais lancé une ou deux phrases un peu fort qu’il fallait se passer de moi. Ce qui est dur, c’est de passer de zéro vote aux conseils à d’un coup, boum, tout le monde contre moi. Se faire mitrailler en un coup, c’est compliqué.

Vous n’avez rien soupçonné de l’alliance « Puissance 4 » entre Quentin, Gilles, Frédéric et Nicolas ?

Ils ont bien caché leur jeu. Je savais que Quentin et Frédéric étaient en cheville, mais je pensais qu’ils étaient avec Clémence et moi. Je suppose qu’ils aimaient bien jouer double jeu et entretenir les deux fronts. Moi, quand quelqu’un comme Gilles me dit : « Je suis avec toi », je le crois. Je suis un peu trop naïve peut-être. Pourquoi me donner une info si elle est fausse ? Si tu n’es pas avec moi, ne le dis pas. J’ai aussi eu du mal avec le fait que Laura se soit mis d’accord avec Clémence et moi puis ait changé d’avis après avoir parlé à Nicolas.

Quel regard portez-vous sur votre aventure ?

Je suis super contente. J’ai énormément de retours positifs de gens qui me disent voir que je me donne à 100 % sur les épreuves sportives. Je n’ai jamais vraiment faibli ni fait de grosse contre-performance.

Si vous en aviez la possibilité, que referiez-vous différemment ?

Je renierais un peu mes valeurs et je serais un peu plus fourbe. Je serais davantage stratège. Je ne ferais confiance à personne. Je n’hésiterai pas à dire à gauche à droite « Je suis avec toi » pour avoir le plus de gens dans la poche. C’est juste que, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas comme ça.