Avec « Love Island », W9 veut ringardiser « Les Marseillais »

Cette fois-ci, c’est la bonne. Après une première tentative avec Nabilla sur Amazon Prime il y a trois ans, annulée au bout de quelques jours pour cause de pandémie de Covid et de fermetures des frontières, « Love Island » revient ce lundi sur les petits écrans français. Cette téléréalité, qui verra onze célibataires hétéros flirter et plus si affinités sous le soleil de la Grande Canarie (Espagne), sera lancée à 23h15 sur M6 et s’installera ensuite en quotidienne, à 19h50, dans la grille de W9. Elle sera présentée par Delphine Wespiser.

« C’est un programme important dans le renouvellement de l’access de la chaîne, souligne Jérôme Fouqueray, le directeur général de W9. La marque "Love Island" est un succès mondial, notamment au Royaume-Uni, et repose sur une nouvelle écriture, avec des candidats aux profils nouveaux. Cela installe une relation différente avec les téléspectateurs. » Une manière de prendre le contrepied des « Marseillais » remisés au placard pour laisser la place à cette nouvelle émission.

« Ils sont quasiment inexistants sur les réseaux sociaux »

« Le public est en demande de nouveaux visages, de différents types de candidats, de nouvelles personnalités », affirme Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes des chaînes en clair pour les programmes de flux du groupe M6. Alors une infirmière, une chirurgienne-dentiste, un footballeur de haut niveau et une responsable RH, entre autres, figureront parmi les protagonistes de ce « Love Island » à la française. « Ils ont tous des jobs et sont quasiment inexistants sur les réseaux sociaux », promet-il. Ils ont été choisis parmi les quelque 6.500 candidatures reçues, mais « la plupart ont été trouvés dans la rue, à l’ancienne », à travers un casting sauvage. Ce qui est, nous assure-t-on, un gage d’authenticité.

« Les onze célibataires seront réunis dans une villa. Le premier jour, ils vont choisir avec qui ils veulent se mettre en couple. Au fil de l’aventure, d’autres candidats vont faire leur entrée et cela va rebattre les cartes, explique le producteur Matthieu Grelier de chez ITV Studios France. C’est un concours de popularité, il va savoir séduire le public. » A la clé, une grosse somme d’argent que le gagnant ou la gagnante pourra ou non partager avec sa moitié.

« Il n’y aura aucun spoil »

La saison sera tournée « en temps réel », c’est-à-dire que chaque épisode quotidien sera un résumé de ce qu’il s’est passé la veille. « Il n’y aura donc aucun spoil, souligne Pierre-Guillaume Ledan, ce qui est le fléau des téléréalités enregistrées plusieurs mois à l’avance. Là, la mécanique est imparable, chaque jour il va se passer quelque chose. » La chaîne et la production croient d’autant plus à l’implication des téléspectateurs que le public sera incité à voter pour ses favoris, à opérer des rapprochements entre célibataires ou à décider de qui intégrera ou non l’aventure, en s’exprimant sur une application dédiée.

Si « Love Island » est présenté comme quasi-révolutionnaire, le dispositif n’est pas sans rappeler celui des tumultueuses premières années de la téléréalité d’enfermement en France, il y a deux décennies. Chaque jour, de 16 heures à 18 heures et de 22 heures à minuit, les plus curieux pourront se connecter sur le canal live proposé sur 6Play Max ou sur le canal 85 d’Orange. De quoi leur faire oublier définitivement « Les Marseillais » ?