« Pékin Express, le choix secret » touche à sa fin. Ce jeudi, dès 21h10 sur M6, deux binômes s’affronteront en finale de la 17e saison du jeu d’aventure. D’un côté, Alexandre et Chirine, le « couple stratège » ; de l’autre, Xavier et Céline, le patron et l’employée lorrains… Deux binômes presque aux antipodes l’un de l’autre : le premier est électrique et a enchaîné les bonnes performances, le second a fait preuve de davantage de sang-froid, mais a mis du temps à monter en puissance. Rien n’est cependant joué d’avance pour cette fin de compétition. Les deux épreuves intermédiaires et le sprint final réserveront sans nul doute leur lot de suspense. D’autant que cette finale sera lancée à Rio de Janeiro (Brésil) sous une pluie démente…

Alexandre et Chirine, le couple redoutable

Point fort : leur constance. Le « couple stratège » se présente sur la ligne de départ avec huit amulettes en sa possession, soit 80.000 euros de gains potentiels. Alexandre, 33 ans, et Chirine, 26 ans, ont été constants tout au long de l’aventure : ils ont remporté l’étape 8 ainsi que deux épreuves de la demi-finale, et ont toujours fini sur le podium, hormis lors de l’épisode 6 où ils se sont classés quatrièmes. Un palmarès qui a de quoi impressionner la concurrence.

Point faible : leur difficulté à garder leur sang-froid. Lorsque Chirine et Alexandre ont un coup de stress, ça fait des étincelles. Quand le couple monte sur ses grands chevaux, il laisse filer sa lucidité et en perd de vue l’objectif de la course. La finale sera lancée en pleine tempête tropicale, ces conditions compliquées pourraient jouer sur leur état d’esprit. On a aussi vu lors du premier épisode et de la demi-finale que la phobie des hauteurs d’Alexandre était rédhibitoire. En cas d’épreuve filant le vertige, le binôme pourrait donc se retrouver bloqué.

Xavier et Céline, la force tranquille pépère

Point fort : leur cohésion. En participant à « Pékin Express », le patron et l’employée venus de Lorraine ont passé pour la première fois du temps ensemble en dehors du travail. Ils ont donc appris à se connaître différemment tout au long des étapes et ont généralement gardé une forme de réserve l’un et l’une envers l’autre. Ils ont su gérer les tensions sans verser dans le coup de colère ou dans la grande dispute. Cette dynamique est d’autant plus précieuse pour canaliser les coups de stress qu’implique une finale…

Point faible : leur parcours piano piano. Xavier et Céline prendront le départ avec deux amulettes, soit 20.000 euros temporairement amassés. Ils ont été le binôme diesel de cette saison, celui qui a tardé à se mettre en route. Lors des cinq premiers épisodes, ils se sont à chaque fois classés entre les 4e et 6e places. Leur montée en puissance a été tardive, avec notamment une victoire à l’épisode 7. Perçus par certains de leurs adversaires comme « peu dangereux », ils n’ont étonnamment jamais été désignés pour participer à un duel final. Cette absence d’expérience dans les épreuves couperet pourrait leur porter préjudice car, dans la dernière ligne droite de « Pékin Express », il faut savoir allier rapidité, efficacité et gestion du stress.